"A quienes no se crean las encuestas, hacen bien, hay que tomárselas con cautela, son un simple instrumento de información". El sociólogo José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha dado la razón —en el programa Espejo Público, en Antena 3— aquellos que le critican y que insinúan que los resultados de sus encuestas en el CIS no se corresponden con la realidad: "Los problemas más importantes no son muchas veces de los que hablamos en las tertulias", ha argumentado Tezanos.

De este modo Tezanos, quien ha reconocido que tiene "un corazón socialista", ha matizado que la gente habla en su desayuno de asuntos como el paro, la educación... y que esas son las claves: "Cataluña aparece en el séptimo lugar de las preocupaciones de los españoles. ¿Realmente Cataluña es el motivo por el que los españoles van a votar?", ha cuestionado Tezanos. En este sentido, el presidente del CIS considera que "prima la vida de tu casa y esto no se entiende", por lo que se crean "universos paralelos".

"El debate de los Presupuestos estaba centrado en los problemas cotidianos. Eso es lo importante. Hay que ver qué soluciones concretas se aportan para eso", ha opinado: "¿Tú crees que la gente está hablando durante su desayuno sobre el 155? Los partidos no sintonizan con los ciudadanos. Y un 155 duro es estado de excepción... ¿Es eso lo que necesita España? Yo creo que no", ha opinado.

En referencia a la decisión del presidente Pedro Sánchez de convocar elecciones generales para el 28 de abril, Tezanos ha reconocido que le consultaron y que la clave estuvo en los Presupuestos: "Había que hacerlas en abril, el superdomingo había seis urnas al menos, así que meter otras dos urnas era imposible", ha considerado.

Según Tezanos, "las campañas antes influían muy poco mientras que ahora influyen algo": "Vaticinar ahora es ir muy deprisa, ya que entre un tercio de quienes van a votar aún no saben qué van a votar", ha explicado Tezanos.

En referencia al debate sobre la figura del relator, Tezanos cree que es "surrealista": "Tenemos problemas muy serios, tenemos problemas en educación, sanidad, etc. Estamos hablando sobre un relator que no existe... ¿No es eso surrealista?", se ha preguntado.