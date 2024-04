Pablo Iglesias, sobre Pedro Sánchez: "En política se puede hacer de todo menos el ridículo"

Europa Press via Getty Images

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho el "ridículo" al confirmar su continuidad sin ofrecer medidas nuevas tras tener cinco días "en vilo" al país a la espera de conocer su decisión.

Además, ha opinado que haber generado este "psicodrama", "sin irse y sin anunciar absolutamente nada", se le puede volver en "contra" y corre riesgo de que la opinión pública le vaya a "triturar", dado que no se puede tomar a la gente por "imbécil".

"Al no anunciar ningún tipo de respuesta política (su continuidad, lo circunscribe a una cuestión personal y creo que efectivamente es un tanto ridículo decir la semana pasada que te vas a pensar si te vas y decir hoy solemnemente que no te vas. La línea que separa la distancia entre la solemnidad y el ridículo en política a veces es estrecha", ha lanzado en declaraciones a la emisora Rac1, recogidas por Europa Press.

Iglesias ha insistido en que, parafraseando a Josep Tarradellas, que en política se puede hacer de todo "menos el ridículo" y cree que el presidente ha gestionado mal todo este episidio, al abrir un periodo de reflexión de cinco días sobre si valía la pena seguir en política ante el 'lawfare' contra su mujer y al finar mantenerse en el puesto sin ofrecer actuaciones concretas ante la guerra judicial.

"Anunciar que te vas a tomar un tiempo para pensar si dimites denunciando lawfare y aparecer sin anunciar ninguna medida contra el lawfare (...) cuando hubiera sido bueno decir he estado pensando en combatirlo y se acabó el bloqueo del Poder Judicial y el lawfare mediático y vamos a hacer cosas. Haber hecho una jugada como esta, tener al país en vilo (...) para básicamente no decir nada, yo creo que se le puede volver en contra" ha remarcado.

Así, Iglesias ha expresado que todo el mundo empatiza con la situación personal que atraviesa el presidente, sobre todo en las filas moradas que han vivido los efectos de la guerra judicial. Sin embargo, con la expectación generada ha opinado que cabían dos opciones, una respuesta personal de 'me voy a casa' o una respuesta política para mostrar que esta crisis va más allá de la situación familiar de Sánchez.

Pero después de lo que ha hecho, según ha analizado el exvicepresidente, el Jefe del Ejecutivo lanza el mensaje que el problema del 'lawfare' es que afecta en este caso a su mujer, cuando es una práctica que ha sufrido muchas personas mientras el PSOE miraba para otro lado.