Thais Villas, colaboradora del El Intermedio de La Sexta, se ha acercado estos días al Congreso de los Diputados con una encuesta según la cual la mitad de los españoles dicen que practican sexo tres veces a la semana.

Los políticos entraron al trapo y dieron sus respuestas más sinceras a Villas. Y, como en botica, hubo un poco de todo: desde quienes afirmaban que hacían el amor todos los días a quienes admitían que estaban muy muy por debajo de esas tres veces a la semana.

José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos: "Yo estoy en la mitad que felicita a esa otra mitad. Son unos campeones. Yo diría que estoy por debajo de la media, peleando por igualar. Diría que tres veces al mes, estamos ahí. Hay que ver la parte positiva: tenemos margen de mejora. Vamos a intentar acercarnos, no pidamos milagros".

Javier Maroto, vicesecretario de organización del PP: "Voy a opinar sobre la media, no sobre mí porque entonces puedo romper la media hacia un lado o hacia otro. Pero tres veces a la semana no se lo cree nadie. La media no es tres veces, al menos entre los diputados ni entre los periodistas del Congreso".

Jesús Posada, diputado del PP: "Creo que estoy un poco por debajo de esa media. Por debajo. Muy por debajo".

Noelia Vera, de Podemos: "Yo pensaba que la media era más. Depende de la semana. Si estamos debatiendo los presupuestos pues menos. Pero si no hay pleno pues más. Procuro porque es bueno para conciliar al sueño. Intento que sea una tarea diaria".

Fernando Martínez-Maíllo, portavoz adjunto del PP: "No se lo cree ni el encuestador. Yo estoy en la media de los españoles. Depende del día. Una semana jotera uno y medio. En vacaciones, a lo bestia".

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso: "Ojalá estuviera en la media. Yo tengo ya una edad. Estoy por debajo de la media claramente. Uno a la semana. Siempre por la mañana el domingo".