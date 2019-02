El diseñador alemán Karl Lagerfeld, director creativo de Chanel desde 1983, ha fallecido este martes 19 de febrero a los 85 años, según ha adelantado la revista francesa Purepeople. El kaiser de la moda murió en el Hospital Americano de París, en el distrito Neuilly-sur-Seine, después de que el lunes 18 fuese ingresado de urgencia.

En las últimas semanas se había especulado mucho sobre el estado de salud del diseñador, especialmente por su ausencia en el desfile de Alta Costura de Chanel el pasado 22 de enero en París. Para tranquilizar a sus admiradores, la maison francesa explicó que estaba cansado. "El señor Lagerfeld, director artístico de Chanel, se sentía cansado y pidió a Virginie Viard, directora del estudio, que lo representase", decía el comunicado distribuido tras esta cita.

Su última aparición pública se produjo el 4 de diciembre de 2018 en Nueva York al terminar el desfile Métiers d'Art en el museo MET. La casa francesa eligió la galería neoyorquina como escenario de esta cita que se celebra cada mes de diciembre desde 2002 en localizaciones exóticas. Fue un homenaje a la visita que Gabrielle Chanel hizo en 1931 a la Gran Manzana.

Karl Lagerfeld, en el desfile Métiers d'Art en el MET de Nueva York.

Semanas antes, a finales de noviembre, había acompañado a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en el encendido de las luces de Navidad de los Campos Elíseos de París. Entonces ya empezaron las especulaciones sobre su estado de salud por distribuirse una foto suya con la dentadura muy deteriorada. Un representante del diseñador aseguró al británico Daily Mail que Lagerfeld se estaba sometiendo a un tratamiento dental, "pero quería cumplir con el compromiso de asistir a la ceremonia".

Karl Lagerfeld, en el encendido de luces de Navidad de París.

Nacido en Hamburgo (Alemania) el 10 de septiembre de 1933, Lagerfeld entró en Chanel en 1983, seis años después de haber ingresado en la italiana Fendi, para la que también seguía en activo y para la que pronto presentaría la colección otoño/invierno 2019-2020. Del mismo modo seguía creando para la marca Karl Lagerfeld, que fundó en 1998.

Antes de trabajar con estas tres firmas lo había hecho para Pierre Balmain (1955-1958), Jean Patou (1958-1963) y Chloé (1992-1997). En 2004 hizo una colección cápsula para la firma de moda sueca H&M: las prendas se agotaron en solo dos días aunque el éxito no estuvo exento de polémica. "No produjeron suficientes prendas y no se pusieron a la venta ni en la mitad de sus tiendas", denunció el diseñador en el semanario Stern, donde aseguró que lo hecho por la firma había sido "esnobismo desde el antiesnobismo".

Aunque estuvo en activo más de 60 años, Lagerfeld experimentó una gran acogida en los 90 cuando apostó por las supermodelos, y más en concreto por la alemana Claudia Schiffer. "A Karl Lagerfeld siempre le ha gustado reinventarse. La musa de Chanel había sido hasta ese momento Inès de la Fressange y, de repente, llegué yo, lo opuesto: ella era más morena, menos curvilínea... Antes no había modelos rubias en los desfiles de Chanel, así que asumo que lo que quiso fue sorprender, y lo consiguió. La reacción de la prensa fue increíble y ¡yo era tan joven que estaba totalmente abrumada!", contó en Vogue España.

Claudia Schiffer y Karl Lagerfeld, en 1993.

Ese gusto por sorprender se ha seguido viendo años después en sus desfiles en el Grand Palais de París, en los que año tras año ha ido levantando cada vez más expectación por sus grandes puestas en escena. En los últimos años, el pabellón ha sido desde una playa hasta un apartamento de Le Corbusier pasando por un supermercado de lujo o una estación espacial.

Sin pareja conocida y sin hijos, Lagerfeld deja a su ahijado Hudson Kroenig, hijo del supermodelo Brad Kroenig y fiel compañero en sus desfiles; a su guardaespaldas Sebastien Jondeau, quien empezó junto a él como modelo; y a su inseparable gata Choupette, conocido también por su exitosa página de Instagram.

