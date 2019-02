Próximamente acaba The Big Bang Theory (Neox) y la serie terminará sin que los hijos de Mayim Bialik —Amy Farrah Fowler, en la ficción— hayan visto la mayoría de episodios de la serie. La actriz ha revelado en un vídeo de su canal de YouTube que no deja que sus hijos, de 10 y 13 años, vean la producción de la CBS.

"Mis hijos no ven The Big Bang Theory", sentencia en el vídeo, publicado el 14 de febrero y que acumula más de 140.000 reproducciones. ¿La razón? Las bromas y el contenido dirigido a adultos o a adolescentes. "Gran parte del contenido son cosas que aún no estoy lista para contarles", enfatiza. Sin embargo, la intérprete confiesa que hace algunas excepciones: si hay algún episodio más "limpio" y blanco para los menores, los invita a ir al rodaje. "Una vez mi hijo mayor vino con un amigo y se lo pasaron genial", añade.

"Hoy he respondido a las preguntas de algunos fans sobre la temporada final de 'The Big Bang Theory".

Sus hijos no son los únicos que no ven la serie que en España se emite en Neox, ella misma señala en el vídeo que no lo hace, pero por un motivo muy distinto. "A veces veo capítulos sueltos o escenas antes de que se emitan al público, pero es muy incómodo verme actuar, oír mi voz y analizar cómo interpreto el guion", detalla.

Bialik cuenta en la publicación que no conoce cómo acabará la serie, pero sí que habrá muchos invitados. "Puede que todas las mujeres de la serie se queden embarazadas o algo así, no lo sé", bromea.