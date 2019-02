No es ningún secreto que Alfonso Cuarón no tiene ningún complejo en hacer un hueco en sus películas a sus seres queridos y que ha creado un universo propio con su cine. El mexicano incluyó en Harry Potter y el Prisionero de Azkaban a su pareja de entonces, la actriz italiana Annalisa Bugliani, y a la hija que tienen en común, Tess Bu —y que ahora, a sus 15 años, acompaña al director a cada una de las galas a las que acude—. Sin embargo, con Roma va más allá: Cuarón homenajea a su nana, la mujer en la que se inspira el personaje de Cleo. El mismo personaje que aparece en otro de sus títulos anteriores más famosos: Y tu mamá también (2001).

Ambas películas están conectadas por dos escenas similares. Una es la de Diego Luna (Tenoch) en Y tú mamá también en la parte trasera de un coche en compañía de Gael García Bernal y Maribel Verdú. La otra es la de la nominada al Oscar, Yalitza Aparicio, en Roma, que ocupa ese mismo lugar en el vehículo en la secuencia.

Roma y Y tu mamá también hablan de esos millones de mujeres a las que representa Liboria Rodríguez Libo, la nana de Alfonso Cuarón. Libo, que empezó a cuidar del director en los sesenta, representa a un sector social con escasas oportunidades, que vive al servicio de una clase privilegiada en México y que suelen vivir en la casa de sus patrones.

