Oriana Marzoli ha utilizado su canal en mtmad para reivindicar que dejar de depilarse no convierte a una mujer en más feminista, o al menos así lo entiende ella. Para ello, ha utilizado el ejemplo de la ganadora de Operación Triunfo 2017 (TVE), Amaia Romero.

"¿En serio? Qué asco, no. O sea, qué asco", ha sido el primer y esclarecedor mensaje de Oriana. A continuación, tras leer un titular sobre una de las apariciones de la artista sin depilar, Oriana ha cargado duramente contra Amaia, a pesar de "no saber quién es".

"A mí esta guarrada de no depilarse las axilas me parece lamentable. Dejaos por favor del tema del feminismo. Esto no tiene nada que ver con que la mujer tenga que depilarse o no. Es que a mí personalmente me da demasiado asco", ha explicado la colaboradora de Telecinco.

Por eso, le ha pedido algo a Amaia: "Déjate de chorradas, de modernismos, me parece asqueroso. La muchacha cantará muy bien, pero eso es una cochinada. Por favor, depílate".

¿Estás de acuerdo con Oriana? ¿Eres más feminista porque no te depilas?

Pincha aquí si no puedes ver la encuesta.