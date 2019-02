"Ahí termina vuestro derecho", les dice la mujer a varios encapuchados pertenecientes a los CDR que intentaban que ella, empleada de un comercio, cerrase el establecimiento este jueves con motivo de la huelga convocada en Cataluña por los movimientos independentistas coincidiendo con el juicio por el procés.

El vídeo de la mujer, que planta cara con decisión a los encapuchados, se ha hecho viral. "A ver, ¿qué me van a hacer embarazada?", les pregunta desafiante. "Nadie te ha amenazado", le responde uno de los jóvenes". "Vosotros no me pagáis el alquiler", les espeta ella, que exhibe una gran firmeza en todo momento. Este es el vídeo:

Los incidentes durante las manifestaciones en Catalunya por la huelga por el juicio del proceso soberanista en el Tribunal Supremo han dejado este jueves un balance de 53 heridos, 16 de ellos mossos d'Esquadra, según la Conselleria de Interior.