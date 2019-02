GH Dúo (Telecinco) ha vuelto a ser objeto de críticas en redes sociales este jueves 21 de febrero. Esta vez no por el comportamiento machista de sus concursantes, ni por los comentarios de Jorge Javier Vázquez hacia el público, sino por la sorpresa generalizada después de conocer al sexto expulsado del reality.

Yoli fue la elegida para abandonar la casa de Guadalix y no Ylenia sin embargo, el modo de comunicarlo y que no enseñasen los porcentajes hasta que se conoció la decisión, mosqueó a los espectadores. Incluso ella misma se sorprendió cuando Vázquez le dijo que no era la expulsada la semana. "No entiendo lo que ha pasado", dijo la concursante.

Puedes ver el vídeo del momento aquí.

Desde Telecinco comunicaron que, aunque Ylenia había sido la más votada en los últimos siete, se produjo un sorpasso y Yoli la había superado en votos.

Así han quedado los porcentajes de expulsión de esta noche #GHDÚOGala8 pic.twitter.com/J6nKHj8S03 — Gran Hermano (@ghoficial) 21 de febrero de 2019

Sin embargo, el retraso al mostrar los porcentajes indignó a los espectadores, que acusaron al reality de Mediaset de tongo.

#GHDÚOGala8

Un 38% a votado para echar a ylenia. El color morado. Recordar q ese color llegó al 64 % . Un 64% voto a ylenia?? 😂😂😂😂😂😂😂. Habéis comprobado 100% q todas las semanas manipulan los porcentajes a su antojo. Fraude 👍 — MESSIAS ❤💙❤💙❤💙 (@BARCATHEKING77) 21 de febrero de 2019

#GHDÚOGala8 no me creo q ylenia haya sido la más rápida, hoy q sta a punto de salir no se ven porcentajes ni videos de ella hasta cerrar teléfonos y ahora no ponéis como siempre el tiempo en pantalla? Queréis salvarla y no sabéis q hacer ya — isabel (@PekkegsIsabel) 22 de febrero de 2019

Alguien me puede decir porque no ponen los porcentajes???#GHDÚOGala8 — tomas morales (@tomas30593) 21 de febrero de 2019

hoy se han visto porcentajes? #GHDÚOGala8 — splas 2l 57'9 %🍉 🐆🇺🇸 69,5%. (@splas21) 22 de febrero de 2019

No han enseñado los porcentajes en toda la noche y ni intención de ello



PAPELES SEÑORES #GHDÚOGala8 pic.twitter.com/sMAHg7wclf — Manzanares® ⚡ (@Manzanares35) 21 de febrero de 2019

Ahora que GH Dúo deja de tener parejas podemos llamarlo GH Tongo. #GHDÚOGala8 — mirgo (@duendesonne) 22 de febrero de 2019

La gente gritando en el plató "tiki tiki" "Ylenia ganadora" estarán flipando con el tongo y encima seguimos sin ver porcentajes. #GHDÚOGala8 — Astrid ⚡️ (@Astrid_Libre) 21 de febrero de 2019

#GHDÚOGala8 k extrano @ghoficial k hoy no hemos visto los porcentajes. Xk será?? Uff.. K raro será x el pedazo de TONGO k os estáis pegando en esta edición — _maria__18 (@maria1859417769) 21 de febrero de 2019