El ambiente en el plató de la séptima gala de GH Dúo (Telecinco) no ha gustado nada a Jorge Javier Vázquez. Los asistentes al formato de Mediaset abuchearon a varios concursantes cuando les comunicaron las nominaciones, lo que desestabilizó a algunos de ellos. Vázquez recalcó que no le gustaba nada esta actitud por parte del público y, cuando conectó con Irene Rosales y Kiko Rivera les dijo que no se dejaran llevar por lo que pasaba en el plató.

"Nos estamos acostumbrando a abuchear cuando alguien dice 'uh' y estamos perdiendo el valor del abucheo", enfatizó el presentador antes de despedir el programa con un recadito al público. "Me encanta lo que pasa en el plató, que el público esté vivo. Pero, por favor, que salga la gente en televisión no quiere decir que se les pueda decir absolutamente de todo. No. Son personas, como otras, que están trabajando", empezó diciendo.

"Si pensáis que el público no lo puede resistir, mejor que no venga y que lo haga desde su casa. Aquí venimos a disfrutar y a divertirnos, no a soltar la mala leche que tenemos acumulada durante la semana", concluyó.

Los espectadores del programa se sorprendieron con este discurso de Vázquez y muchos de ellos recordaron en Twitter cuando se usaron abucheos enlatados contra Miriam Saavedra en GH VIP.

Jorge no quiere abucheos porque es gente como nosotros que están trabajando. Pues manda cojones, que me lleven a trabajar a mi a la casa de Guadalix de la puta sierra y me abucheais todo lo que queráis. Es que manda huevos #GHDUOGala7 #GHDUO14F — #flipping.com (@gema_nez) 15 de febrero de 2019

JJ cuando pusisteis los abucheos enlatados no oí quejarte.

Es más, mentisteis como bellacos.

Desde luego, tenéis vergüenza.#GHDÚOGala7 — Srta Slink (@Srta_Slink) 15 de febrero de 2019

Y cuando ponían abucheos enlatados ???? Eso no cuenta ??? O que ??? #GHDÚOGala7 — jorge Rodriguez (@jorgeBluBlu555) 15 de febrero de 2019

El valor del abucheo se perdió con la manipulación de los abucheos enlatados. #GHDÚOGala7 — Ivan (@Iromeroju) 15 de febrero de 2019

#GHDÚOGala7

Solo faltaría que pusieran abucheos enlatados a Candela,como hicieron con Miriam JAJAJAJA — Manu lopez (@manurubiillo) 14 de febrero de 2019

#GHDÚOGala7 PERO PUEDE SER VERDAD QUE MERMELADA PROTESTE POR LOS ABUCHEOS O REACCIONES DEL PUBLICO CUANDO EN GHVIP INTENTARON COLARLOS...¡¡ENLATADOS!!!??? PERO QUE CACHONDEO ES ESTO???...NOS SIGUEN TOMANDO POR GILIPOLLAS UNA Y OTRA VEZ!!! — Mr. worley (@Cachopoexpress) 15 de febrero de 2019

Se queja de los abucheos cuando en su día pusieron abucheos enlatados JAJAJAJAJAJAJAAJ #GHDÚOGala7 pic.twitter.com/pV1V2VNJGx — EleZeta ♀ 🔥🤘 (@bobera95) 15 de febrero de 2019

Jorge Javier si no eres capaz de soportar que el público se exprese libremente con aplausos y/o abucheos pues ya sabes......QUEDATE EN TU CASA#GHDÚOGala7 #GHDUO14F #GHDUO15F #Duodirecto — TeleTwitera (@TeleTwitera) 15 de febrero de 2019