Si por algo se le ha dado tanta importancia a todas las nominaciones de Roma en los Oscar 2019 ha sido por ser la primera cinta en español en conseguir la candidatura a la Mejor película. Sin embargo, antes de resolver quién se lleva esa estatuilla, el idioma se ha colado en la gala: Javier Bardem ha sido el responsable de ello.

El actor ha salido al escenario para entregar el premio a la Mejor película de habla no inglesa y ha comenzado a hablar en español para poner de relieve la importancia de los idiomas en el mundo. Bardem, que ganó el Oscar a Mejor actor en 2007 por No es país para viejos, ha entregado la estatuilla a Alfonso Cuarón por Roma.

"No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento", ha arrancado el intérprete. "En cada región, en cada país, en cada continente del mundo hay historias que nos conmueven y esta noche celebramos la excelencia y la importancia del idioma en diferentes países", ha concluido para entregar la estatuilla a Cuarón.

