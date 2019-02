Pablo Casado irrita a muchas mujeres con estas palabras sobre el aborto

Pablo Casado, presidente del PP, ha sido entrevistado por El Español, donde ha hablado del aborto y ha dejado la siguiente reflexión:

"Yo tengo una posición muy clara al respecto, primero, desde el ámbito personal, como padre de un cincomesino, con un inicio de parto o amenaza de parto en un tramo legal para abortar libremente, según la nueva ley de plazos. Yo tengo la experiencia de que creo que es bueno que las mujeres que se vean en una incertidumbre sepan, simplemente sepan, lo que llevan dentro. Porque yo, que tenía que ver una ecografía todos los días, a partir de esas semanas 20-21, la verdad, es que creo que es bueno, simplemente, conocer que lo que llevas dentro ya es una vida autónoma".

Palabras que han provocado una feroz respuesta en las redes sociales, especialmente de muchas mujeres, que se han mostrado indignadas con estas declaraciones del líder conservador, al que han señalado, además, una falsedad en su relato: el aborto libre es hasta las 14 semanas y hasta la semana 22 es en caso de riesgo para la vida o graves anomalías en el feto.

@pablocasado_ a mi me enseñaron que para opinar de algo primero hay que saber,está informado sobre lo que uno habla. Aquí el aborto es legal hasta 14 semanas y hasta las 22 si es por algún problema médico. De nada majete!!

Pablo Casado se piensa que una mujer se plantea abortar (o aborta) porque no sabe lo que tiene dentro. Así somos nosotras, que es que no damos pa' más. https://t.co/mNJF3RV5zB

No sé qué es peor.

La prepotencia.

La condescendencia.

Utilizar tus circunstancias personales o tu elección para tratar de imponer tu postura.

O la ignorancia.

O que se la sude todo.

Es que no puedo...

Y eso que me había propuesto callarme, eh?#pensadbienloquevotáis https://t.co/qwqlWADKAF