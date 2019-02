"No": el tuit de Abascal que provoca un terremoto en Twitter por lo que le suelta a Évole tras pedirle una entrevista

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tirado de ironía para volver a dar calabazas al periodista Jordi Évole, quien ha vuelto a invitar al dirigente ultraderechista a su programa Salvados —en laSexta—.

De esta manera, Abascal escribía con retranca este fin de semana un mensaje dirigido al periodista, instándole a que no insista en intentar entrevistarle: "No daré esa entrevista. No me deja mi madre. Le cae fatal Évole desde que entrevistó al etarra Otegi", publicaba en las redes sociales Abascal, en un mensaje que tiene más de 20.000 'me gusta'.

"Hay cosas en las que siempre hay que hacer caso a una madre", remató el líder ultra en Twitter.

Que no insista. No daré esa entrevista. No me deja mi madre. Le cae fatal Évole desde que entrevistó al etarra Otegi. Y hay cosas en las que siempre hay que hacer caso una madre. https://t.co/EbUiBfvFRU — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 23 de febrero de 2019

Las palabras de Abascal a Évole han generado cerca de 3.000 comentarios:

Pues la mía dice que como gobiernes tú estamos bien jodidos.

Y una madre siempre tiene razón. — Nerea M. (@nerea_madrid) 23 de febrero de 2019

La mia tampoco te lo perdonaría.... 🤪 — victordoors (@diewartenkonnen) 23 de febrero de 2019

No está mal como estrategia palurda: bromitas con "mi mamá no me deja" para ocultar la miseria política e intelectual. Veremos hasta donde puede estirar este chicle. — Víctor Iborra (@VictorIborra) 24 de febrero de 2019

La respuesta de Abascal se ha producido tras la información de El Confidencial, que apunta a que Salvados ha contactado en los últimos días con Vox para entrevistar a su líder, obteniendo siempre un "no" por respuesta sin explicaciones o justificaciones adicionales:

Santiago Abascal da calabazas a Jordi Évole: Vox rechaza (otra vez) participar en 'Salvados' https://t.co/tc76X5Ji3V — El Confidencial (@elconfidencial) 23 de febrero de 2019

Lo cierto es que la mala relación entre Évole y Vox viene de lejos. El pasado diciembre, Salvados dedicó un programa a analizar el fenómeno Vox, llegando incluso a colarse en un mitin de la formación ultraderechista en Andalucía tras ser vetados.

"Después de insultarnos a nosotros y a nuestros votantes, Évole pretendía que colaborásemos con su programa", argumentaban los ultras para justificar ese veto: "Nosotros distinguimos entre la crítica periodística y los mamporreros del poder. ¡Qué llame a Otegi!", sentenciaba: