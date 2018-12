El programa que Salvadosdedicó a analizar a Vox se convirtió este domingo en lo más comentado de Twitter. El programa dio mucho que hablar porque mostró cómo son los mítines de Santiago Abascal desde dentro a pesar de que la formación había afirmado que no dejaría entrar a los reporteros del formato.

Hubo un pasaje del reportaje que puso de acuerdo a muchos en la red social aunque, a priori, no tenía nada que ver con el partido ultraderechista.

Ya al final del programa, y durante casi un minuto y medio, Salvados mostró a unos costaleros ensayando para la semana santa.

Una secuencia que, en apariencia, no guarda relación con la temática del programa y que tampoco fue contextualizada de ninguna forma, lo que ha generado confusión y críticas en muchos usuarios de las redes:

#VOXalNatural No acabo de entender la secuencia del ensayo de costaleros. Sin una sola declaración, sin más contextualización que la simple imagen del ensayo. pic.twitter.com/sgkw9elFsp — Juan Pablo Bellido (@JPBellido) 9 de diciembre de 2018

Juan Pablo, el polígono de empresas cerrado y los tíos estos porteando pasos de semana santa. Ese es el mensaje tendencioso, el del tópico de siempre. — GabinoconB (@Gabinolm19) 9 de diciembre de 2018

Lo normal es ensayar cuando las empresas están cerradas porque los costaleros trabajan y esas cosas. No he entendido el mensaje oculto. Se me escapa... — Juan Pablo Bellido (@JPBellido) 9 de diciembre de 2018

Señores de @laSextaTV no entiendo muy bien qué pintaba un ensayo de costaleros en Sevilla en un reportaje sobre Vox. — Pepito Cofradías (@pepechacor) 10 de diciembre de 2018

Meter, como quien no quiere la cosa, imagenes de un ensayo de costaleros mientras se habla de Vox cómo lo llamamos, Sres. de @salvadostv@jordievole ?, mensaje subliminal?, descaro?, o tomarnos por gilipollas? — Enrique Castellano (@castero79) 9 de diciembre de 2018

A qué venían los costaleros ensayando en un polígono, es muy honorable pero sabemos q para ti es otra forma de insultar a los andaluces, ya lo hacías desde el programita "Norte/Sur"

Qué tendrán q ver los costaleros y Manolo Escobar con el programa "neutral" que decías.

Miserable. — Mar Cantón (Kiki) (@MarMarejadilla) 9 de diciembre de 2018

Cómo no iba a salir un ensayo de costaleros en @laSextaTV en un programa sobre Vox. Esa élite burguesa que en cuanto puede ridiculiza a Andalucía para demostrar su superioridad moral y cultural. Cómo no iban a relacionarlo, cómo no... — Nacho Molina Maqueda (@NachoMolina_tv) 9 de diciembre de 2018

@jordievole@carlosherreracr Buenas noches, me pueden explicar, por favor, qué sentido tienen las imágenes de costaleros de Sevilla dentro del programa dedicado a Vox? Es que no he entendido que querían decir con eso... Gracias — Marga (@ojosdesevilla) 9 de diciembre de 2018

@jordievole te admiro, no me pierdo tu programa. Soy abogado de derechos humanos y malagueño. No entiendo cómo en un programa sobre VOX sacas imágenes de costaleros. ¿Qué tendrá que ver? En #Salvados no hay casualidades. Qué desconocimiento sobre mi cultura. No se debe mezclar. — Manuel M Vergara (@miCViajando) 9 de diciembre de 2018

Genial el programa. Fantástica la señora que hace el análisis de que enfrentan a pobres contra pobres, que es mi frase estrella en los últimos días. Sin embargo no he entendido muy bien el vídeo de los costaleros entrenando, to be honest with you. #VOXalNatural — Montse Sanchez (@montsesanchez_) 9 de diciembre de 2018

Todo bien con #VOXalNatural hasta la escenita de relleno de los costaleros. Ay... — Guardia_X (@guardia_x) 9 de diciembre de 2018

Me pregunto a cuento de qué incluye @jordievole a unos costaleros ensayando como imágenes de recurso en su especial sobre VOX. ¿Es la imagen que ilustra a Sevilla, o la que quiere asociar a los votantes de VOX? Una rima propia del infame partido de Abascal, desde luego. — alberto lechuga (@AlbertoLechugaG) 9 de diciembre de 2018

Y ya la escena de los costaleros directamente es que no la entiendo.

Espero que no traten de insinuar o relacionar a la Semana Santa (creencias religiosas) con ideología política porque entonces no tienen ni idea de Sevilla.

Y por cierto, eran de mi hermandad — Lara (@laurichuys) 9 de diciembre de 2018

@jordievole ¿A qué ha venido la parte de los costaleros? No entiendo qué aporta al desarrollo del reportaje, ni que tiene que ver con vox ni con ningún aspecto de la política. — Rocío (@Ro_is_loading) 9 de diciembre de 2018

¿La escena de los costaleros a qué viene @salvadostv? ¿Qué aporta a este programa sobre #VOXalNatural? Llamadme malpensada pero me sugiere condescendencia. — María Teresa Bermúdez (@YoCasiopea) 9 de diciembre de 2018

Pregunta seria @jordievole exactamente qué has querido transmitir con el corte del ensayo de los costaleros y ningún diálogo? #VOXalNatural — Remo (@Remo_) 9 de diciembre de 2018

Poner #Salvados@laSextaTV y encontrarme un ensayo de costaleros, no sé de dónde. Y eso que hoy el programa está dedicado a #VOX ¿Qué ha pasado aquí? 😳😂 pic.twitter.com/RoOkIpDj17 — José Luis FG (@Panuchero) 9 de diciembre de 2018