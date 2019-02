Del Bosque admite su preocupación por las últimas novedades políticas: "Lo vivo con un poco de dolor"

El exseleccionador español Vicente Del Bosque ha pasado por los micrófonos del programa Tú dirás de RAC1, donde le han preguntado por la situación política y por su opinión sobre el juicio del 'procés'.

"Sigo el juicio pero no quiero opinar porque no tengo por qué posicionarme. Lo vivo con cierto dolor que esto se produzca, me gustaría que esto no estuviera pasando", ha admitido el entrenador, que ha mostrado su deseo de que "todos nos escucháramos más los unos a los otros, que todos tuviéramos un talante más cordial, además de unir que separar".

"Al final, no elegimos donde nacemos: yo nací en Salamanca, otro en Girona, creo que no hay muchas diferencias entre unos y otros. No quiero entrar más", se ha excusado.

Sí ha asegurado que una hipotética independencia de Cataluña sería negativa para el fútbol. "Sé que el fútbol no es muy importante, pero sí que sería malo para nuestro deporte que hubiera una separación", ha subrayado.

No es la primera vez que Del Bosque se refiere a este asunto. En octubre de 2017, poco después del 1-O, incidió en que "la tolerancia es una palabra utilizada pero poco practicada" y ha asegurado que siempre ha "intentado ser flexible, paciente y comprensivo", por lo que ha "respetado todas las opiniones e ideas".

En la misma línea, aseguró que ha sido "siempre una persona partidaria del diálogo, tolerante" y ha buscado "la concordia y el estar unidos".

El entrenador puso como ejemplo la Selección de fútbol, en la que hubo "injerencias externas, en algunos momentos muy incómodas". "En estos casos siempre lo que es bueno es que no haya ni vencedores ni vencidos. Llegar al convencimiento de que juntos podemos mucho más que separados", reivindicó.

Por lo demás Del Bosque ha elegido a Messi en la comparativa con Cristiano Ronaldo y ha alabado la "profesionalidad" de Gerard Piqué.