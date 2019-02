Paulina Rubio no deja de dar que hablar en su paso por La Voz (Antena 3). Su pronunciación, sus fallos lingüísticos o sus comentarios a los aspirantes son de lo más comentado en redes sociales cada programa.

Este martes no fue para menos. La mexicana cantó en el cuarto programa de la fase de Asaltos su exitoso tema Mi nuevo vicio junto al resto de asesores y coaches, aunque no empezó con buen pie. La cantante retrasó el inicio de la canción con comentarios animando al público y a sus compañeros y cuando empezó, dejó ver que no se acordaba demasiado bien de la letra y se confundió en la primera frase.

"Banda, cuento con ustedes, con el maestro Pablo [López]...Y dice...", dijo haciendo tiempo antes de empezar a cantar. "Trato de pasar... nada... intentando", empezó cantando omitiendo algunas de las palabras de la primera frase de la canción que dice "trato de pensar que nada pierdo intentando".

(Puedes ver el vídeo del momento aquí a partir del minuto 49:00)

El lapsus, algo relativamente común en los artistas en las actuaciones en directo, llamó la atención de los espectadores, que criticaron duramente el fallo de la mexicana en Twitter.

#LaVozAsaltos4 Una "artista" como Paulina Rubio q no se sabe la letra de su PROPIA canción debería estar desautorizada para ejercer de coach ,menudo ejemplo ha dado ,a quién va a exigir nada ?? — Alpina (@amukike) 26 de febrero de 2019

Confirmamos que Paulina Rubio mo se sabe las letras de sus canciones #LaVozAsaltos4 — Marta (@martajruiz01) 26 de febrero de 2019

Cuando ves a Bustamante y Paulina Rubio cantar en directo piensas que coño haces trabajando 12 horas cada día #lavozasaltos4 — Caballero1899 (@ecaballero80) 26 de febrero de 2019

Q desastre Paulina Rubio por favor 😂😂 #LaVozAsaltos4 — Rocío Pérez (@_RocioPerez16) 26 de febrero de 2019

Paulina Rubio parece que tiene 2 bolas de algodón en la boca #LaVozAsaltos4 vocaliza peor que antes, si es que eso era posible 😎 — sunny (@sunny_lina66) 26 de febrero de 2019

Es acojonante que Paulina Rubio no se sepa sus propias canciones #LaVozAsaltos4 — Rodrigo (@RodrigoBenitoG) 26 de febrero de 2019

Creo que Paulina Rubio es la que peor lo ha hecho ésta noche, ni ella se acuerda de sus letras #VivaElTequila #ArribaMexico #MéxicoQuéBonitoMeEncantaEseSitio 😂😂😂😂😂#LaVozAsaltos4 — Daiana Andrea W. (@DaianaWarenycia) 26 de febrero de 2019

Vaya castaña de actuación @PaulinaRubio no te sabes ni la letra de tu canción #LaVozAsaltos4 — Albert Torné (@Torne_Albert) 26 de febrero de 2019

Paulina Rubio hablando de cantar a la mitad. PAU-LI-NA-RU-BIO #LaVozAsaltos4 Las dos mejores del pase, a la calle... — Antonio J Domínguez (@sevillaneando) 26 de febrero de 2019

Lamentable que una "artista" cante su propia canción y no se sepa ni la letra. 🤦‍♀️🤦‍♀️ #PaulinaRubio #LaVozAsaltos4 — Marta (@Marta_Placer) 26 de febrero de 2019

Joder qué mal canta Paulina Rubio ... Hay cantantes de orquesta de fiestas de pueblo que cantan mejor que ella y que cualquiera de los que están ahí. Vergüenza ajena. #LaVozAsaltos4 — Gab G Martín (@GabGmartin) 26 de febrero de 2019