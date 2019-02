En directo: Montoro: "Todos los fondos estaban controlados"

Continuamos con la retransmisión, en directo, de las testificaciones del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y del resto de testigos en el juicio del 'procés' este miércoles.

Puedes leer cómo ha ido la primera parte de la sesión aquí.

18.55 Testifica ahora Marta Pascal, coordinadora general del PdCat y senadora.

18.52. Montoro se enfada... y Marchena le frena

"Si esto no es un delito, no sé lo que es... ¿Cómo no va a haber malversación al abrir locales públicos para algo ilegal?", ha dicho Montoro, hablando de la supuesta malversación. El juez Marchena, al frente de la mesa, le pide que deje de hacer valoraciones jurídicas. Ha tenido que decírselo en reiteradas ocasiones, ante la insistencia del exministro.

18.49 Una entrevista "simplificada"

El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido preguntado por Josep Riba, abogado del exconseller Carles Mundó, por una entrevista que concedió al diario El Mundo en abril de 2018, en la que dijo: "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público". Ahora, Montoro reconoce que "tal vez simplificó" en sus afirmaciones. "A veces simplificamos demasiado de asuntos complejos", ha dicho. Su testimonio es clave para aclarar el delito de malversación.

17.58 Pregunta ahora el fiscal Javier Zaragoza

Montoro reconoce ha estado reunido con el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras en algunas ocasiones, en alguna ocasión con Soraya Sáenz de Santamaría. Le pregunta el fiscal si Junqueras acudió con regularidad al Consejo de Política Fiscal y Financiera del que Montoro era presidente: "No siempre, mi interés político es que estuviera, su calendario parlamentario justificaba algunas ausencias", responde el exministro.

Le preguntan si a mediados de septiembre Junqueras le manda una carta en la que "se desentiende" de enviar cualquier información de las cuentas. Montoro responde que sí: "Precisamente lo que hace el Gobierno a las medidas que toma el Parlament el 6 y 7 de septiembre y a la carta que me envía entonces Junqueras es no responder a esa carta, sino con una nueva iniciativa para establecer un control absoluto como nunca se había hecho en España hasta el punto de que sustituimos a la administración autonómica".

17.49 Testifica ahora Montoro

Montoro llega al Supremo.

Comienza a preguntar la acusación popular sobre un informe presentado en 2018 a esta sala en el que se habla de un sistema de control finalista de pagos. Pregunta si de los fondos dotados en 2017 a Cataluña parte o todos los fondos se sometieron a ese control finalista de pagos. "Así es", dice Montoro, con dicho informe en la mano, justificando que esos fondos iban destinados al cumplimiento de la legalidad.

"A partir de 2017 se utiliza un sistema que implicaba un control absoluto de todos los pagos, de todos los créditos (...) todos los pagos estaban controlados", insiste Montoro.

17.45 Concluye Rajoy

Puedes leer cómo ha sido su testimonio en esta nueva información.

17.36 Turno para las preguntas de Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart

Juicio del 'procés'.

A petición de esta letrada, el Tribunal muestra un vídeo sobre las cargas policiales del 1-O. "¿Usted tuvo conocimiento de este tipo de imágenes?", pregunta.

"Imágenes de estas he visto desafortunadamente a lo largo de mi vida. Aquí sólo he visto un tipo de imagen y no otras que también podrían tener interés", apunta Rajoy. "Pero la responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar que se produzcan hechos como los vistos aquí, y si no se hubiera pretendido violentar la ley no hubiéramos visto estas imágenes ni las otras. Yo las lamento muchísimo, pero no me gustan ni éstas imágenes ni otras", contesta Rajoy.

17.30 La actuación policial el 1-O

El abogado recuerda a los 1000 ciudadanos que fueron atendidos por la Policía y sobre si pudo ver las cargas policiales. Rajoy insiste en que si la Generalitat no hubiera tomado sus decisiones, "no hubiéramos tenido que ver ni usted ni yo las lesiones que sufrieron las personas ni los agentes del Estado".

El abogado de Junqueras pregunta por qué la policía dejó de actuar en los centros de votación durante la tarde del 1-O. Rajoy dice que no tuvo nada que ver con eso. "Son decisiones operativas que desconozco".

17.23 "¿Tiene constancia de violencia previa al 20 de septiembre?"

Pregunta ahora Van den Eynde, abogado defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Rajoy admite que, antes del 20-S, no lo recuerda porque no tiene los datos. Pero insiste en que tiene una "idea general". "Los acontecimientos no son propios de un país como el nuestro (...) No es algo ciertamente edificante". "He visto los acontecimientos en hoteles donde se alojaban guardias civiles, he visto actos frente a los juzgados... Era una situación de anormalidad".

El abogado insiste sobre el concepto de violencia: "¿Usted pensó si había que advertir a los votantes del 1-O sobre lo que les podría pasar?", Rajoy alega que hubiera bastado con que "los que tomaron la decisión hubieran respetado la ley y la Constitución": "Así eso no hubiera tenido lugar", incide el presidente.

"¿Por qué envió a 6.000 agentes?", pregunta ahora Van der Eynde: "Para atender a una situación de dificultad. Se le comunicó a la Generalitat que irían porque podrían producirse acontecimientos que hicieron necesario que intervinieran esos policías".

17.12 Rajoy y el 1-O

REUTERS Rajoy este miércoles.

El expresidente del Gobierno dice que el juicio del procés se está celebrando porque los dirigentes independentistas decidieron no paralizar el referéndum del 1-O. "Si no, no habríamos llegado a esta situación".

"Yo he sido ministro del Interior y jamás he tomado una decisión sobre ningún dispositivo de seguridad. Esas decisiones competen a los responsables de los operativos y debían haber informado a la Generalitat de que esta era una situación muy complicada". "No he hablado en absoluto con ningún responsable policial", añade.

16.52 Turno de preguntas para Francesc Homs, abogado de Joaquim Forn y Meritxell Borrás

REUTERS Mariano Rajoy

Pregunta a Rajoy que identifique qué propuestas de diálogo hizo al Gobierno catalán hasta 2017. "La propuesta más importante que hice es que se dejara de vulnerar la Constitución", dice tirando de ironía.

"Yo siempre he mostrado mi buena disposicion al diálogo y me vi en seis ocasiones, aparte de llamadas telefónicas, con el señor Mas, y un par de veces con el señor Puigdemont. Pero yo puse un límite al diálogo que siento reiterarlo, y es que son los españoles los que deciden lo que es España, el cumplimiento de la ley y la Constitución. No se me ocurre pensar que se pueda hacer otra cosa diferente. Me gusta dialogar, me gusta pactar pero me gustan las reglas del juego, que son fundamentales para la estabilidad, la buena convivencia y para que la gente sepa a qué atenerse", añade Rajoy.

16.49 Tensión por Urkullu

El momento de tensión entre Rajoy y el abogado Jordi Pina a propósito de Urkullu. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el abogado Jordi Pina, letrado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, se han enzarzado a propósito de una pregunta de Pina.

Este ha cuestionado a Rajoy sobre si se vio o no personalmente con el lehendakari, Íñigo Urkullu, para tratar de mediar entre el Gobierno y la Generalitat. Rajoy no ha querido contestar con claridad: "A algunos los vi personalmente y con otros hablé por teléfono".