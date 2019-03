Arrimadas: "En el tema de la gestación subrogada o la prostitución, donde las mujeres podemos elegir hay más feminismo"

Ciudadanos ha presentado este domingo su manifiesto por un Feminismo Liberal, en un acto en el que han participado varias de las líderes del partido, como Begoña Villacís e Inés Arrimadas, y que cierra Albert Rivera, presidente de la formación.

Arrimadas ha presentado varios puntos de dicho manifiesto, en el que Ciudadanos defiende un "feminismo que no excluye, que no deja nadie atrás". "En Ciudadanos lideramos la lucha por la igualdad", ha aseverado la dirigente catalana, quien rechaza a quienes critican a su partido afirmando que no pueden "hablar de feminismo".

Uno de los puntos del manifiesto es que "nunca habrá igualdad sin libertad". Y así lo ha explicado Arrimadas:

"Cuando estéis viendo determinadas posiciones sobre igualdad y feminismo, una clave para pensar si estamos en un feminismo moderno es, si los que proponen algo es de quitar derechos a las mujeres o, por el contrario, estamos abriendo a más libertad. Nadie que se base en prohibir más cosas o en elegir por las mujeres puede dar lecciones de feminismo. Yo quiero que cada vez haya más libertad y se pueda trabajar más por el feminismo. Por ejemplo, en el tema de la gestación subrogada o en el tema de la prostitución, allí donde hay más libertad, hay más feminismo, y allí donde hay más prohibiciones hay menos feminismo. Y eso lo vamos a seguir defendiendo".

Arrimadas considera que "no se puede confundir el avance en igualdad de derechos con igualdad real" porque "sigue habiendo desigualdad". "En el ámbito laboral me parece tremendo", ha proseguido la líder de Ciudadanos en Cataluña, quien cree que todavía "hay muchísimas cosas por las que avanzar". "Es necesario reivindicar el feminismo", ha agregado.

También ha reivindicado que Ciudadanos consiguió que en el Congreso se aprobara aumentar los permisos de paternidad y ha lamentado la "bajísima natalidad" en España, fruto de que "muchísimas madres renuncian a ser madres". Algo que califica como "un problema a largo plazo" que se soluciona "luchando contra la desigualdad laboral".

Su intervención no ha estado exenta de ataques a otros partidos, como a Podemos a quien, sin nombrarlos, ha lanzado este dardo:

"Feminismo no es decir "portavozas", es cambiar políticas. (...) Decir "portavozas" es inútil y contraproducente. Aleja a mucha gente del feminismo, porque pueden llegar a pensar que feminismo es eso, yo no me identifico con eso. (...) Feminismo no es decir "portavozas" o poner carteles de "nosotras" cuando detrás hay tres maromos".

Photo gallery Inés Arrimadas See Gallery Arrimadas: "En el tema de la gestación subrogada o la prostitución, donde las mujeres podemos elegir hay más feminismo" 1 / 13









Inés Arrimadas 1 / 13