Ana Rosa Quintana calla la boca en Twitter a un usuario por esta acusación

Ana Rosa Quintana se ha defendido con contundencia este lunes en Twitter de un usuario que la había acusado de hacer "postureo" con el feminismo y la huelga del 8-M.

La presentadora de El programa de Ana Rosa (Telecinco) había publicado un mensaje en el que mostraba su esperanza de que "los partidos sigan tan interesados en la igualdad" cuando pase la campaña electoral y animaba a seguir en la lucha. "La música nos la sabemos todos, falta la letra y hay mucho camino por recorrer".

Espero que cuando pase la campaña electoral todos los partidos sigan tan interesados en la igualdad. El feminismo no es una guerra se sexos. El feminismo es la lucha por la igualdad de derechos. La música nos la sabemos todos, falta la letra y hay mucho camino por recorrer. — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) 4 de marzo de 2019

Ese mensaje ha provocado la contestación del usuario Dani Sev, quien ha optado por recriminar a la periodista su supuesto postureo con la causa feminista.

El año pasado no te vimos en la huelga. Este supongo que por postureo si te sumaras. — Dani Sev (@Danisev2001) 4 de marzo de 2019

"El año pasado no te vismo en la huelga. Este supongo que por postureo sí te sumarás", ha escrito.

El usuario de Twitter quizás no contaba con que Quintana iba a contestarle. Y lo ha hecho con tanta sencillez que poco más queda por añadir.

No me viste porque estuvimos en huelga y no hubo programa🤪. https://t.co/E3EVCYyVp2 — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) 4 de marzo de 2019

"No me viste porque estuvimos en huelga y no hubo programa ", ha escrito la periodista.