La escena que ha presenciado en un Ikea entre un cliente y una trabajadora es de película

La multinacional sueca Ikea se ha convertido en una de las compañías de venta de muebles referente en muchas partes del mundo, también en España, donde cuenta con 16 tiendas en diferentes puntos del país.

De hecho, la situación está yendo viento en popa, ya que el pasado mes de diciembre repartieron 18 millones de euros entre sus más de 10.000 trabajadores en España tras los "buenos resultados" y su compromiso con el negocio.

Pero la escena que ha presenciado el usuario @Elias_14A en una de las tiendas de la compañía sueca en España se ha hecho muy viral en redes sociales y muchos se sienten identificados.

La cadena sueca es conocida por sus comercios con largos pasillos en los que muchos de sus clientes pueden estar paseando horas y horas. Algo que a algunos le acaba cansando tras tanto recorrido.

"He presenciado como un tío intentaba salir por la salida de emergencia del IKEA mientras le decía a una trabajadora: "Es que estoy hasta los cojones. No encuentro la salida y estoy agobiado, no hago más que dar vueltas". Putísimo ídolo 😂", ha asegurado, en un mensaje que lleva más de 1.000 de me gusta.

Una escena que ha desatado numerosas reacciones de gente que reconoce que podría ser ella y que no ha dudado en bromear con lo sucedido:

