Alrededor de 18 años trabajando en Cuéntame cómo pasó (TVE) han convertido a María Galiana en la abuela de España. La actriz que da vida a Herminia lleva en la ficción desde su primera temporada, y ya van camino de estrenar la 20ª, esta vez sin Carlos ni Karina.

María Galiana no suele dar muchas declaraciones, pero se ha animado a hacerlo en la revista PAPEL. Esta vez la andaluza, antes docente que actriz (como siempre se empeña en recordar), no ha hablado solo de la enseñanza y de la interpretación. Se ha prestado a conversar sobre política, feminismo y sobre cómo le ha influido Herminia en su vida: un personaje que ha calado tanto como Chanquete.

En el 20 aniversario del estreno de "Solas" María Galiana charla sobre feminismo, cultura, educación y Andalucía 👉https://t.co/Az0PNeYqmZ ¡Librepensadora siempre! 😊 — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) 5 de marzo de 2019

"Cuando me muera, me voy a quedar como Chanquete y la gente solo se va a acordar de Herminia. ¡Eso no es una carrera, mujer! Eso qué va a ser una carrera", ha explicado Galiana. Para ella, los ejemplos de hacer carrera en el mundo de la interpretación son los de esas actrices a las que nadie recuerda, como Berta Riaza: "De los actores famosos que se han muerto, la gente de hoy al único que conoce es a Fernando Fernán Gómez". Ganar el Goya a la Mejor actriz de reparto por Solas a los 65 años no le ha bastado para entender que ella sí tiene carrera.

Aunque no tenía ganas de hacerlo, Galiana acaba hablando de Vox, tras el auge del partido en Andalucía, donde irrumpió en el parlamento con 12 diputados. "Cuando salió por primera vez daba hasta penita de lo ridículo que era. Nadie pensó jamás en la vida que pudieran sacar ni un diputado", explica. Que lo hayan votado casi 400.000 personas en las autonómicas andaluzas "significa que hay 400.000 fachas en Andalucía", añade.

En cambio, cuando conoció a Íñigo Errejón, la actriz sintió que "estaba hablando con el delegado de curso" porque "es un chico muy preparado". Sin embargo, apunta que su encuentro con el líder de Más Madrid en el especial de ¿Dónde estabas entonces? se hinchó muchísimo y que fue algo más trivial.

Tampoco, sentencia, le gusta que existan los 'días de', como el Día de la Mujer o el Día del Orgullo Gay: "Eso significa que estoy en una circunstancia extraña respecto de la sociedad... y eso me molesta muchísimo".