La razón por la que no verás a Keira Knightley en superproducciones de cine

Keira Knightley ha protagonizado grandes títulos del cine como Orgullo y Prejuicio o Expiación y ha participado en grandes producciones como Star Wars: Episodio 1, Piratas del Caribe o El rey Arturo. Sin embargo, no volveremos a ver a la actriz británica en una superproducción. Knightley tomó la decisión de no aparecer en ninguna más por una razón de peso.

El punto de inflexión tuvo lugar en el año 2008, cuando la intérprete, que entonces tenía 22 años, ganó el BAFTA a Mejor actriz por su papel protagonista en Expiación. La británica sufrió una crisis que le hizo estar encerrada en casa durante tres meses. Ahora, intentando recordar esa etapa, todo le parece borroso, tal y como recoge la revista Stylist.

La actriz de 33 años, que estrenará en abril Viviendo con el enemigo, no supo gestionar el éxito y su mundo "se rompió en mil pedazos". Por eso, decidió dar un giro a su carrera porque sólo tenía dos opciones: esta o retirarse. "Hubo un momento en el que no sabía si volvería a trabajar, pero siempre he amado la interpretación; estaba luchando contra todo lo que implica actuar".

¿Podrías enamorarte de una persona que una vez odiaste? No te pierdas a #KeiraKnightley en este drama apasionado. #ViviendoConElEnemigo próximamente solo en cines pic.twitter.com/FlSJ8hwuEA — FoxFilmLA (@FoxFilmLA) 1 de marzo de 2019

Todo lo que hay alrededor de las superproducciones le queda grande a la protagonista de Anna Karenina. "Toda la prensa que rodea a esos actores es demasiado para mí. No es el estilo de vida que quiero. Todos intentamos vivir nuestra vida de la mejor manera", ha confesado.

Orgullo y prejuicio, Colette, Expiación, Anna Karenina, La Duquesa, Un Método Peligroso... Knightley se ha acostumbrado ya a protagonizar películas de época y lo disfruta. Los personajes femeninos de historias contextualizadas en la actualidad, como aseguró en 2018, "casi siempre acaban siendo violados". La británica tiene claro qué quiere desde hace tiempo.