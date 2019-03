"¿Queda claro por qué no hemos ido?": Así justifica el PP su ausencia en la manifestación del 8-M

El Partido Popular decidió no participar en la manifestación feminista de este viernes con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Lo hizo tras varios días dudando en los que primero se informó de que algunas dirigentes de la formación acudirían a la marcha y después se decidió no acudir.

Para justificar su ausencia en las distintas concentraciones que se desarrollaron por todo el país con gran éxito de participación, el PP compartió un vídeo en el que se puede ver a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acompañada de otras ministras, como la de Educación, Isabel Celaá, y de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; cantando lo siguiente: "Dónde están, no se ven, las banderas del PP".

"La manifestación de hoy no iba de banderas y no estaba politizada. En este vídeo te lo aclara la ministra socialista Carmen Calvo y la esposa del presidente del PSOE, Pedro Sánchez. ¿Queda claro por qué no hemos ido?", se pregunta el PP en su cuenta de Twitter.

La manifestación de hoy no iba de banderas y no estaba politizada.

En este vídeo te lo aclara la ministra socialista Carmen Calvo y la esposa del presidente del @PSOE, Pedro Sánchez.

¿Queda claro ya por qué no hemos ido?#HuelgaFeminista2019 pic.twitter.com/yvu9ZH7d1J — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) 8 de marzo de 2019

Un tuit al que han contestado numerosos usuarios, así como dirigentes del PSOE como Adriana Lastra y Carla Antonelli.

Sois muy pero que muy lamentables🤦🏽‍♂️ https://t.co/jmxtZ5UWQ3 — Amín Arias Garabito (@AminArias_G) 9 de marzo de 2019

La esposa del presidente. No habéis entendido nada. https://t.co/fxlr6Wzxpt — Javi Marchena (@javimarchena23) 9 de marzo de 2019

Y aquí el PP demostrándonos su compromiso con el feminismo. 1º deja claro que no tiene ni idea de lo que es una mani feminista, y 2º trata a una de las manifestantes como "la mujer de...".

Si, queda meridianamente claro porqué no habéis ido. https://t.co/C4xtpFkYvl — Adriana Lastra (@Adrilastra) 9 de marzo de 2019

Y ustedes no fueron un año + xke no les dio real gana y xke no creen en igualdad ni en el feminismo, las calles estaban abiertas a q tb lo hicieran, x cierto "la esposa de" se llama María Begoña Gómez Fernández; lo q dice mucho de vuestro machismo galopante #8M + que necesario ¡ https://t.co/baxrMhDTLK — Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 9 de marzo de 2019

Hola PP. Que digo yo que "la esposa del presidente" tiene nombre propio. Por comentarios como este sigue siendo necesario reivindicar el #8deMarzo. https://t.co/KwXKqLixUW — Javier Bezares 🏳️‍🌈 (@javieroboe) 9 de marzo de 2019

¡Ascazo!

No han ido porque sería aumentar el número de personas por lo que aquellas manifestaciones que ellos sí politizan quedan como ridículas. https://t.co/Eg9upcbALx — Pedro Vázquez (@PdrVzqz) 9 de marzo de 2019

No habéis ido porque no quereis separaros de vuestros amigos de Vox,vosotros seguid mintiendo y ya vereis el 28 de Abril. https://t.co/6DE576c4DT — Pablo Cascado (@CascadoPablo) 9 de marzo de 2019

La que sí iba de banderas era la de Colón, ¿no? Se manifiestan ustedes con la extrema derecha y no con las mujeres de este país. Queda todo dicho. — MANOJ DASWANI (@mdaswani) 8 de marzo de 2019

Córdoba. Ni se os echa de menos. pic.twitter.com/3UwXLstA9K — Javi Cádiz (@javimadronal) 8 de marzo de 2019

Clarísimo. Lo vuestro es Colón con Vox. — José M. Lafora (@JoseLafora) 8 de marzo de 2019

Menos mal que no habéis ido. Tampoco se os ha echado de menos.

Eso si, os hemos reventado las cifras de Colón. Y eso si que os jode y os repatea.

Ya luchamos nosotr@s por el resto... no os preocupéis. — Rocio Hidalgo (@rochipet) 9 de marzo de 2019

Sí, queda claro: porque no aguantáis la igualdad, punto. — Albert #PaísValencià🔻 (@_Gafas_y_reloj_) 9 de marzo de 2019

No habéis ido para que no se cabreen los de VOX. — J.R. Robert Land (@jorrdirrobert) 9 de marzo de 2019

Hombre, igual si vais no hubieran cantado eso, no? — Manu López (@tarantino1909) 8 de marzo de 2019

Contanto con que lo que se reivindica hoy se arregla con políticas sociales y vosotros no vais porque no creéis en la igualdad, normal que os canten.



El patriarcado me da patriarcadas. — Dani Petete (@dani_ptt) 8 de marzo de 2019

Jerez (Cádiz). Ni se os echa de menos. pic.twitter.com/9CUVx90Ez7 — Javi Cádiz (@javimadronal) 8 de marzo de 2019

Pero es que lo que se reclama es que no estabais. Si hubieseis estado no nos preguntaríamos dónde estáis. — Aaron Duran (@aarongmduran) 8 de marzo de 2019

Si encima venís y pasamos de 350000 personas en Madrid, OS da un ataque, jajaja!!!! — Susa Belotodo 🇪🇸 (@Susamj) 8 de marzo de 2019

