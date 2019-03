Cualquier publicación de un artista que anuncie que las entradas para un concierto están agotadas entra dentro de lo habitual. Sin embargo, Aitana Ocaña lo ha hecho y ha enfadado a sus fans. La razón, más que el mensaje, ha sido la forma de comunicarlo. La concursante de Operación Triunfo 2017 ha colgado la foto en su cuenta de Instagram y todos sus seguidores están criticando lo mismo: que a la artista le interesa más vender marcas que su trabajo.

Vale soy un poco desastre porque me han pasado esto Y NO ME HABÍA ENTERADO DE QUE HABÍAN SALIDO LAS ENTRADAS. Sois increíbles, mil gracias MIL GANAS 🔥💛✨🥰🥳🤯🥶🥵😳😳😳 144.6k Likes, 1,837 Comments - AITANA (@aitanax) on Instagram: "Vale soy un poco desastre porque me han pasado esto Y NO ME HABÍA ENTERADO DE QUE HABÍAN SALIDO LAS..."

"Vale soy un poco desastre porque me han pasado esto Y NO ME HABÍA ENTERADO DE QUE HABÍAN SALIDO LAS ENTRADAS. Sois increíbles, mil gracias MIL GANAS", ha escrito la catalana. Sus palabras han encendido a sus fans, ya que las entradas habían salido a la venta días antes y ella era la única que no se había enterado. Estos han sido algunos de los comentarios: