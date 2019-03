Este martes 12 de marzo salió a la luz una lista de 50 personas acusadas de haber participado en un fraude de admisión universitaria a gran escala. Estas personas, entre las que hay actores famosos (como Lori Loughlin y Felicity Huffman, de Mujeres desesperadas), líderes financieros y otros magnates de los negocios, presuntamente formaron parte de un complot por el cual entrenadores deportivos y supervisores de exámenes recibieron sobornos para favorecer a sus hijos en la admisión a la universidad en Estados Unidos.

Las trampas que usan los poderosos para conseguir acceso a universidades exclusivas suelen suceder fuera de la luz pública. La acusación pone de manifiesto que la promesa de la igualdad de oportunidades para acceder a la educación superior era falsa y ha expuesto la mentira que se le ha vendido a tanta gente sobre los motivos del éxito de algunas personas, según Cottom, profesor asistente de Sociología en la Universidad del Estado de Virginia.

Internet ha estratificado aún más el sistema. Se suponía que iba a democratizar el acceso a la información sobre las instituciones de élite, pero estas universidades no están aceptando a más estudiantes a medida que reciben más solicitudes, sino que la gente con dinero está adoptando medidas mayores para obtener ventajas considerables.

"Las personas con medios para hacerlo pagan para acceder a información especializada que no está disponible de forma democrática", asegura Cottom, autora de Lower Ed: The Troubling Rise of For-Profit Colleges in the New Economy [Educación inferior: el peligroso auge de las universidades con ánimo de lucro en la nueva economía].