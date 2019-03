Cuatro trucos para que tu dormitorio sea el lugar perfecto para descansar

¿Cuánto dinero y tiempo te has dejado en tener el salón perfecto? ¿La cocina resplandeciente y la vajilla más moderna y especial? Posiblemente bastante y quizás todavía no está todo a tu gusto, especialmente en el caso del salón. Allí recibes a tus invitados, ves tus películas favoritas y pasas la mayor parte del tiempo en casa. Pero... ¿y el dormitorio? ¿Lo cuidas de la misma forma?

En ocasiones, al no pasar tantas horas en esta habitación, o porque es la que no ven los demás, no la tratamos con tanto mimo. Los cojines por ahí desperdigados, las paredes vacías, el colchón que deberías haber cambiado ya hace tiempo... Lo cierto es que el dormitorio debería ser la estancia que más cuidas de toda la casa, ya que es el lugar el que descansas y pasas tus horas de sueño. Si lo tienes ordenado, decorado a tu gusto y con un buen colchón, tu rutina será menos estresante y tus noches más apacibles.

JÄTTELILJA, 69 euros.

Te damos algunos consejos para que conviertas tu dormitorio en el lugar perfecto para descansar y aprovechar tus horas de sueño.

Apuesta por decoración y muebles de almacenaje

IKEA

PAX, 290 euros

El orden es básico si no quieres contribuir al estrés. Por eso es importante que inviertas —sin necesidad de gastarte una fortuna— en muebles con un diseño limpio que te permitan tener todo perfectamente almacenado y colocado. Lo primero que se nos viene a la cabeza son armarios y cómodas, pero también puedes echar mano de cestas de mimbre o madera para tener tus cosas organizadas y aportar un toque personal a tu dormitorio.

¿Hace cuánto que no cambias el colchón? ¡Es un básico!

MATRAND colchón viscoelástico 150x190 cm, 329 euros

Si quieres dormir bien invierte en un buen colchón. Tu espalda y tus cervicales también te lo agradecerán. Los expertos recomiendan cambiarlo antes de los diez años de vida y es importante cerciorarse de qué tipo es el mejor para cada una de nuestras necesidades. Por eso es necesario no solo tener en cuenta algo tan sencillo como el tamaño, sino también la firmeza el material: viscoelástica, latex, espuma... Si crees que has elegido bien pero luego el resultado no es el esperado en IKEA puedes probarlo durante 365 y cambiarlo si no estás del todo convencido.

Llénalo de color... con equilibrio

Asegúrate de que las sábanas, colchas o cojines que elijas para decorar tu habitación tienen una gama cromática equilibrada. Intenta mantener la ropa de cama conjuntada para que no sea demasiado estridente. Pero no solo deberías estar atento a eso, otros elementos como las cortinas también deberían seguir una consonancia con el resto de elementos de tu habitación. Si tienes dudas, apuesta siempre por tonos claros y neutros que aportarán amplitud a la habitación.

¿Quieres más amplitud y luminosidad? Coloca unos buenos espejos

KARMSUND, 49,99 euros.

Algunas personas prefieren reservarlos para el salón o el baño, pero lo cierto es un buen espejo aporta un toque personal a cualquier habitación, especialmente al dormitorio. Además de resultarte muy cómodo para comprobar que sales con la ropa bien puesta por la mañana, los espejos ayudarán a dar sensación amplitud y luminosidad a la estancia.