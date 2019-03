Javier Maroto se explica tras su polémico tuit sobre la manifestación independentista en Madrid

Javier Maroto, vicesecretario nacional de Organización del PP, ha tenido que dar explicaciones en Twitter tras publicar un mensaje muy polémico sobre la manifestación en defensa de la autodeterminación de Cataluña que se ha celebrado en Madrid.

Maroto ha compartido una fotografía del escenario donde se leerá el manifiesto y ha escrito lo siguiente: "Esto está pasando ahora mismo en Madrid. Carmenaen Madrid y Sánchez en La Moncloa lo permiten. ¡Con Pablo Casado esto no volverá a suceder NUNCA!".

Esto está pasando ahora mismo en Madrid. Carmena en Madrid y Sanchez en la Moncloa lo permiten. Con @pablocasado_ esto no volverá a suceder NUNCA !! #GarantíaParaEspañaSiempre pic.twitter.com/QKvkswWy5Z — Javier Maroto (@JavierMaroto) 16 de marzo de 2019

Tras recibir durísimas críticas en esta misma red social, donde muchos le han preguntado si lo que pretendía era prohibir este tipo de manifestaciones, Maroto se ha visto obligado a aclarar su mensaje:

"No, aunque yo tenía que haber sido más exacto en mi expresión para no inducir a error, no queremos prohibir manifestaciones. Lo que NUNCA queremos volver a ver es políticos que permitan o alienten la quiebra de nuestro Estado de Derecho".

No, @inigoaduriz, aunque yo tenía que haber sido más exacto en mi expresión para no inducir a error, no queremos prohibir manifestaciones. Lo que NUNCA queremos volver a ver es políticos que permitan o alienten la quiebra de nuestro Estado de Derecho. https://t.co/HiCt1DTS4c — Javier Maroto (@JavierMaroto) 16 de marzo de 2019