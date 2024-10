Alberto Durán, nuevo presidente del Comité Paralímpico: "El deporte adaptado es el mejor abrelatas contra las mentes cerradas"

Europa Press via Getty Images

El deporte adaptado español tiene nuevo capitán. Alberto Durán (Ferrol, 1969) ha sido elegido presidente del Comité Olímpico Español en sustitución de Miguel Carballeda, que deja el cargo tras dos décadas. Un tiempo de "crecimiento y desafíos" que encuentra continuidad en el hasta ahora vicepresidente de un organismo que se define "ejemplo singular" en su gestión.

En un reducido acto con periodistas, el nuevo responsable del Comité Paralímpico ha marcado pronto sus líneas maestras, la inclusión y la integración de los distintos deportes adaptados en sus respectivas federaciones "convencionales". Una tarea "irrevocable e irrenunciable" que exige "compromiso, recursos y mucho trabajo técnico", como ha apuntado en respuesta a El HuffPost.

"No es un proceso fácil ni inmediato, pero primero tenemos que escuchar los muchos ejemplos de federaciones que ya incluyen el deporte adaptado —hasta 14, tal y como ha querido remarcar— con éxito; también a las que han probado y no lo han conseguido y por supuesto también a aquellas que aún no lo han planteado", ha detallado.

Por ello ve difícil ponerse plazos. "Es nuestra máxima prioridad; la velocidad depende de cada organismo, de sus propios condicionantes... pero es urgente". Lo ha asegurado mientras ponía sobre la mesa las conclusiones de un estudio del deporte español en 2019 que limitaba a "sólo el 20%" los polideportivos con un baño accesible. "A partir de ahí, todo lo demás...".

Retos en lo deportivo entroncados con lo social, porque "hablamos de medallas y mucho más que eso", ha querido precisar el presidente saliente apuntando más allá del exitoso resultado en París 2024. "El deporte paralímpico es el mejor abrelatas para las mentes cerradas", ha retomado de inmediato Alberto Durán, convencido de que "sólo con el ejemplo que da el deporte nos podemos ahorrar muchos discursos por la inclusión".

El problema en muchas ocasiones no es ofrecer recursos para que se pueda hacer deporte paralímpico, es directamente llegar a estos posibles deportistas; saber dónde están

En el acto posterior al nombramiento oficial, Durán y Carballeda han dedicado tiempo a evaluar el buen momento del deporte español, tras las 40 medallas de los recientes Juegos, superando los registros de Río y Tokio, y tras estudios que marcan que "somos el segundo país del mundo en conocimiento y reconocimiento social del mundo paralímpico".

Del otro lado, más desafíos, algunos de difícil planteamiento inmediato y que ha intentado desgranar el nuevo mandatario del organismo, cargo que compaginará con sus responsabilidades como alto responsable de la ONCE.

"El problema en muchas ocasiones no es ofrecer recursos para que se pueda hacer deporte paralímpico, es directamente llegar a estos posibles deportistas; saber dónde están y, ya sí, entonces saber qué pueden necesitar", ha expuesto con evidente emoción... aunque reconociese entre risas no ser "ni más emocional ni menos que cualquier otro".

Sólo con el ejemplo que da el deporte nos podemos ahorrar muchos discursos por la inclusión Alberto Durán

Lo que sí ha sentenciado con rotundidad el gestor coruñes es que "hay que seguir evolucionando el extraño y buenísimo modelo del Comité Paralímpico Español". Tanto él como su antecesor han hecho bandera de una financiación eminentemente privada con "hasta el 90% del presupuesto de los años entre Juegos" aportado por "las casi 30 empresas patrocinadoras". Algo que cree es "ejemplo" y "referencia" en el mundo... pero no es suficiente.

"Nos toca pelear más espacios en medios, más visibilidad, más importancia también en periodo entre Juegos tras el boom vivido en París", ha proseguido Durán, siempre bien escoltado por la voz de la experiencia de un Miguel Carballeda.

Emocionado en su adiós y abrumado por la concesión de la Gran Cruz al Mérito Deportivo, el histórico gestor natural de Pontevedra ha prometido "dar un paso al lado para seguir siempre al servicio del deporte y del movimiento paralímpico".