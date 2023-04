Álex Baena se pronuncia abiertamente tras denunciar a Fede Valverde por su agresión y habla de "daño irreparable"

El centrocampista del Villarreal Alex Baena ha emitido un comunicado público tras la denuncia presentada por la agresión que supuestamente sufrió por parte del jugador del Real Madrid Fede Valverde.

Baena ha lamentado "el daño irreparable e injustificable" que a su juicio está sufriendo su familia desde que ocurriesen los hechos el pasado sábado, tras el choque entre ambos equipos.

El motivo que desataría la agresión son unas supuestas palabras de Baena hacia un hijo de Fede Valverde tras los problemas de embarazo de su mujer. Sin embargo, el futbolista del Villarreal ha apuntado que no hay "ninguna evidencia" de haberlas pronunciado.

"El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra el Real Madrid. Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que decía que había deseado el dolor de un familiar. Desde entonces, y como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan", ha señalado Baena este lunes en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Para el andaluz, "se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes". "El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte a mi familia", criticó.

"En el día de ayer domingo denuncié el caso ante la Policía. Dejemos que la justicia haga su trabajo. Ahora, mi único objetivo es centrarme en mi profesión y ayudar a mi club a cumplir sus objetivos", sentenció el internacional Sub-21.

El futbolista del conjunto castellonense fue golpeado en la cara por el uruguayo en el parking del Estadio Santiago Bernabéu al término del partido, hecho que denunció finalmente ante la Policía tal y como confirmó su club el domingo.

Según señalaron varios medios, citando el entorno del madridista, este habría agredido al almeriense después de que este le dijese en el duelo de Copa del Rey del pasado mes de enero 'Llora ahora, que tu hijo no va a nacer', a raíz de los problemas que estaba sufriendo su pareja durante el embarazo.