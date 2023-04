Pepe Reina sólo necesita dos frases para dejar muy claro lo que piensa sobre las próximas elecciones

El portero del Villarreal, Pepe Reina, ha estado en boca de todos en los últimos meses y no sólo por lo que ha hecho dentro del terreno de juego, sino también por los tira y afloja que ha mantenido con algunos políticos en redes sociales.

En una entrevista publicada este viernes en ABC, el futbolista ha vuelto a hablar de política, aunque esta vez lo ha hecho para señalar lo que cree que sería mejor para España tras las próximas elecciones.

"Creo que es de muy fácil visión. Yo tengo una visión de la política y de los valores que comparto con una serie de personas y con otras no", ha señalado el guardameta español.

Tras ello, Pepe Reina ha terminado usando dos frases con las que ha dejado claro lo que piensa. "Cada uno ejercerá su voto de manera libre, como debe ser, pero creo que es época de cambio en España. A mucho peor no podemos ir", ha asegurado.

El portero del Villarreal también ha hablado que, en la actualidad, "vivimos en un momento de tensión porque hay muchos extremos" y cree que "la gente se lo ha llevado a intereses creados".

"Hay libertad de opinión para algunas cosas, pero luego los mismos que defienden esa libertad de opinión no la quieren para otras cosas. He cometido errores, me he metido en charcos donde no debía haber entrado, pero ahora llevo cinco meses sin entrar en Twitter", ha razonado, tras los intercambios de tuits que mantuvo hace unos meses con algunos líderes políticos, como el líder de ERC, Gabriel Rufián.

Pepe Reina ha revelado que ahora su perfil de Twitter lo gestiona su agencia y que "ha sido una decisión inteligente" porque "Twitter está envenenado". "Hay mucha gente que tiene odio, se esconde ahí y es muy fácil que lo haga", ha añadido.

"Prefiero evitarlo. No tengo mucho que ganar. Había un nivel de crispación hacia mi persona y no me quería ver en un rol que no me pertenece en absoluto. Yo no soy eso. La gente es libre de opinar y de expresarse, pero yo también soy libre de vivir más tranquilo. Ahora estoy en la gloria", ha sentenciado.