Por qué Alexia Putellas no va a ganar dinero si gana el The Best

El argentino Leo Messi (PSG) y los franceses Karim Benzema (Real Madrid) y Kylian Mbappé (PSG) pugnarán este lunes (21.00 horas) por el premio 'The Best' al 'Mejor Jugador' de la FIFA, igual que la española Alexia Putellas (FC Barcelona), la inglesa Beth Mead (Arsenal) y la estadounidense Alex Morgan (San Diego Wave), unos galardones que se entregarán en la Salle Pleyel de París.

Los premios reconocerán a los mejores futbolistas entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022, día de la final del Mundial de Catar, y Messi, que se coronó campeón con Argentina, es el principal favorito a levantar su segundo trofeo al mejor jugador del año para la FIFA -tras lograrlo también en 2019-.

En la categoría femenina, la española Alexia Putellas aspira a revalidar el trofeo que ya conquistó el año pasado. La jugadora del FC Barcelona, actual ganadora de las dos últimas ediciones del Balón de Oro, algo que no había conseguido nadie, podría repetir el doblete del pasado año si vuelve a ganar este reconocimiento, lo que le serviría para ser la primera en la historia en ganarlo también en dos ocasiones. Sin embargo, aunque consiga este histórico récord

¿Por qué no se lleva dinero por levantar el The Best?

En este sentido, y tal y como ha publicado Diario As, el premiado no percibe compensación económica por el considerado como uno de los premios más prestigiosos del mundo. De hecho, sucede lo mismo con el Balón de Oro que entrega la revista francesa France Football, no es una práctica expresa de la FIFA. Pero, ¿quiere decir esto que Putellas o cualquier otro de los nominados no se llevarían absolutamente nada tras ganar este premio? Nada más lejos de lo contrario.

Según el citado medio, los ingresos por publicidad del vencedor se multiplican considerablemente por conseguir el The Best, precisamente por el renombre que da al jugador o jugadora aumentando su potencial publicitario o comercial. Es decir, las marcas que les patrocinan lo entienden como un buen plus para el deportista al que patrocinan. Recuerdan desde el citado periódico deportivo el caso de lo que sucedió con el galáctico Modric en 2018, quien ingresó unos 800.000 euros extra de su patrocinador, Nike.

Pese a lesionarse de gravedad de la rodilla antes de la Eurocopa de 2020, la catalana volvió a demostrar una vez más ser seguramente la futbolista más diferencial en Europa y lideró al FC Barcelona al triplete nacional y a una nueva final de la Liga de Campeones, torneo del que fue la máxima goleadora con 11 tantos.

Alexia Putellas tendrá de nuevo como principal rival a la delantera inglesa Beth Mead, que actualmente también se está recuperando de una grave lesión de rodilla; la futbolista del Arsenal fue clave para que Inglaterra conquistase por primera vez la Eurocopa de 2022 el pasado verano. La terna de aspirantes al galardón lo completa la delantera estadounidense Alex Morgan, actualmente en el San Diego Wave de la NWSL estadounidense y que concluyó segunda en la edición de 2019.