Un argentino pide un chocolate caliente en un bar de España y no entiende por qué le han servido eso 

Compartir el idioma, en este caso el español, no quiere decir que, por ejemplo, a la hora de pedir algo en un bar signifique lo mismo en España que en Argentina, Colombia, Perú o Ecuador.

Algo así le ha pasado a un argentino que ha querido pedir un chocolate caliente en un bar de España. Este hombre se ha llevado una sorpresa al descubrir que el tipo de chocolate que sirven aquí no tiene nada que ver con el que ponen en su país.

"O yo pedí mal o esto no es una chocolatada, amigo. Simplemente me quería tomar un chocolate caliente. Tipo submarino en Argentina que le ponen la barrita de chocolate y se derrite con la leche pero esto, amigos, o sea me llego a tomar todo esto y me muero", ha comentado.

En el vídeo se puede ver cómo lo que le han servido es un tradicional chocolate a la taza típico de España con el que se suelen comer los churros, mucho más espeso que, por ejemplo, la leche con cacao.

"Es como demasiado espeso", ha dicho mientras lo remueve con una cuchara. Además, de fondo se puede ver que está comiendo una napolitana de chocolate así que es probable que el mejunje global sí puede ser un poco espeso.

"Eso es un chocolate caliente, tú querías un Colacao...", "Tienes que pedir colacao o nesquick. Chocolate caliente es el chocolate a la taza, donde mojás los churros o porras" y "una chocolatada es una cosa, un chocolate caliente es otra y un submarino es otra...." le dicen en los comentarios.