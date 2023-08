AS impulsa un maillot solidario en La Vuelta que llevará bicicletas a Senegal

Una nueva prenda y unos nuevos colores aparecerán por vez primera en La Vuelta, la competición ciclista más importante de España que arranca el sábado en Barcelona. Se trata de una vestimenta diferente a lo visto hasta el momento, innovadora y, lo más importante, por una buena causa.

Nace el maillot solidario, que servirá para premiar actitudes solidarias entre los corredores con un fin benéfico: ofrecer bicicletas como transporte escolar sostenible a jóvenes de Senegal. Impulsado por AS, este proyecto nace de la ONG española Bicicletas Sin Fronteras (BSF), que surgió en 2012 y que ahora tiene enfocados sus recursos en el país africano.

Actualmente, 7.000 alumnos de diferentes centros escolares se benefician de este programa y el seguimiento demuestra que el rendimiento escolar aumenta de gran manera. Este maillot, que simboliza un abrazo y que se verá cada día en el control de firmas de La Vuelta, marcará un antes y un después.

Mejorar la vida de los alumnos

Jorge Martínez, colaborador de BSF e ideólogo y director creativo de esta iniciativa, señala que “está destinado a aquellos que creen en un mundo mejor, y que saben que lo importante no es ganar, sino que ganemos todos”. La previsión es que, tras lo recaudado en La Vuelta por la venta del maillot, que se puede adquirir en www.maillotsolidario.org, 200 nuevos alumnos puedan acceder a centros educativos con este medio de transporte.

“Con esto, el absentismo escolar en Senegal baja, los alumnos no tienen que andar kilómetros a pie por pistas polvorientas”, afirma Romà Boule, fundador de la ONG. El porcentaje de estudiantes que consiguen el acceso a la universidad en los centros adscritos a la iniciativa ha pasado del 31% al 57%. Son numerosas las actitudes o hechos que pueden llevar a un corredor a ser premiado con este maillot cada etapa y que recogerá al día siguiente en el arranque: ser solidario con sus compañeros (o con rivales), tener detalles y actos con los aficionados (especialmente los más pequeños) ... Todo tipo de gestos bondadosos, cada día.

Una alumna utilizando una bici de BSF_2

El jurado que decidirá el ganador de este maillot está compuesto por Juan Gutiérrez y Daniel Miranda (Diario AS), Iñigo Markínez y Borja Cuadrado (Cadena SER), Carlos Arribas (EL PAÍS) y Santi Blanco (ex corredor, miembro de La Vuelta y columnista de AS).

El director del diario AS, Vicente Jiménez, explica que “esta iniciativa forma parte de la responsabilidad social de un medio como AS para promover acciones que mejoren nuestra sociedad y ayuden a aquellos que más lo necesitan”. Jiménez añade: “El maillot de la solidaridad tiene por fin último que niños africanos puedan disponer de una bici para acudir al colegio; esto supone un cambio radical en sus vidas y sobre todo se les abre un futuro nuevo.

"Premiará la actitud y comportamiento solidario"

Que AS sea partícipe en un proyecto así es para nosotros un estímulo y una gran satisfacción”. Javier Guillén, director de La Vuelta, también muestra su gratitud: “Cuando nos hablaron de esta idea, inmediatamente quisimos vernos involucrados para fomentar los gestos de solidaridad en el pelotón”.

Vicente Jiménez concluye con los valores de esta prenda: “El maillot premiará la actitud y el comportamiento solidario de los miembros del pelotón. Se trata de un valor intrínseco al limpio ejercicio del ciclismo. Es un deporte que estimula las mejores virtudes de sacrificio, generosidad, entrega y esfuerzo. Eso es el ciclismo. Eso es lo que representa nuestro maillot”.

La Vuelta arrancará este sábado en Barcelona y concluirá el domingo 17 de septiembre en Madrid. Lo que suceda tendrá un importante retorno en Senegal, a más de 3.000 kilómetros de la capital española. Todo suma en esta iniciativa solidaria. Adquiere el maillot solidario en www.maillotsolidario.org