Jenni Hermoso se pronuncia tras el escándalo del beso de Rubiales y pide que esos actos "no queden impunes" 

Jenni Hermoso se ha pronunciado por el escándalo del beso no consentido de Luis Rubiales. A través de un comunicado de su sindicato, FUTPRO, la jugadora de la selección española ha pedido que esos actos "no queden impunes".

En la nota, dada a conocer por FUTPRO, la entidad asegura, siempre en nombre de Jenni Hermoso, que "trabajamos para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes".

"Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto", ha señalado la futbolista. En la nota, piden a la RFEF "que implemente los protocolos, vele por los derechos de las jugadoras y adopte medidas ejemplares".

Por ello, el sindicato se dirige al Consejo Superior de Deportes (CSD) "para que apoye la prevención e intervención ante el acoso o abuso sexual", términos que se han empleado en la ola de críticas, peticiones de dimisión y hasta denuncias contra Luis Rubiales. Con respecto al organismo gubernamental, su presidente, Víctor Francos, dejó clara la intención de actuar contra Rubiales pero sin "meter presión" a Jenni Hermoso, para dejarla al margen de la presión mediática.

"Es esencial que nuestra selección, esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos", continúa el comunicado, que suponen las primeras palabras oficiales de Jenni Hermoso, aunque emitidas a través del sindicato.

Tras sufrir el beso no consentido del presidente en la ceremonia de premiación, la futbolista aparecía en un vídeo en directo diciendo que "no me había gustado" y que el gesto le sorprendió. "Qué iba a hacer", se le oye decir en un mensaje grabado dentro del vestuario de la selección en mitad de la fiesta.

Posteriormente, ni en la rúa de las campeonas, ni en la fiesta central en Madrid la noche del lunes hizo ninguna declaración al respecto, aunque sí fue evidente su lejanía y su seriedad en los gestos hacia Rubiales, similares a los del resto de las jugadoras.

Relevo informó pocas horas después que en el avión de vuelta desde Australia, el propio Rubiales y hasta el seleccionador, Jorge Vilda, trataron de lograr que Hermoso apareciera en el vídeo de disculpas grabado por el presidente de la RFEF, algo a lo que la jugadora del Pachuca se negó.

El Gobierno promete actuar... si no lo hace la RFEF

El CSD y el ministro de Deporte, Miquel Iceta, ya han adelantado su intención de actuar si la RFEF no toma medidas en su asamblea general extraordinaria de este viernes. En ella, se espera que las federaciones territoriales den apoyo al líder del fútbol nacional, por lo que entrarían en juego tanto el ministerio como el organismo gubernamental.

"Han de tomar decisiones. Si no las toma la Federación, lo hará el CSD", ha apuntado este mismo miércoles el ministro Iceta en declaraciones a EFE. Desde el CSD se activarán "todos los mecanismos a partir de denuncias ya presentadas, probablemente en los primeros días de la semana que viene", ha añadido.

Un rosario de denuncias, la última, la de la Liga F

Mientras se emitía el comunicado de Hermoso, la Liga Profesional de Fútbol Femenino de España también se movía. En la enésima medida de presión contra el dirigente granadino, la conocida como Liga F ha presentado una denuncia ante el CSD solicitando la inhabilitación por "ensuciar" con un "bochornoso comportamiento", la conquista del Mundial

"La Liga F ha presentado una denuncia ante el presidente del Consejo Superior de Deportes por los gravísimos hechos y conductas llevadas a cabo por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en el marco de la Final de la Copa del Mundo Femenina, solicitando su inhabilitación", asegura el comunicado.

Es la última denuncia de un catálogo cada vez mayor en el que también se han movido asociaciones deportivas, el árbitro Estrada Fernández e incluso el partido Sumar. Tanto su líder, Yolanda Díaz, como miembros del PSOE, Podemos y del PP, especialmente Cuca Gamarra, han pedido la salida del cargo de Luis Rubiales.