Carlo Ancelotti sobre su presunto fraude a Hacienda: "No residía en España en 2015"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró después de que su equipo consiguiese la clasificación para cuartos de final en Champions League que está "convencido" de que es "inocente", después de que la Fiscalía haya solicitado para él cuatro años y nueve meses de cárcel por haber defraudado supuestamente al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros), en su primera etapa al frente del conjunto madridista.

"No voy a tomar ninguna medida. Esto es una vieja historia que empezó hace ocho años por una declaración de 2015, cuando la Fiscalía pensaba que yo era residente", dijo el preparador italiano en declaraciones a Movistar Plus una vez terminado el partido de Liga de Campeones disputado en el Bernabéu y en el que los blancos eliminaban al RB Leipzig.

La Fiscalía de Madrid le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública, ya que a pesar de que él mismo afirmó su condición de residente en España a efectos fiscales y de que reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen cedidas a otras entidades.

En la primera reacción del de Reggiolo, este defendió que "no era residente" español y aclaró que "ya" ha "pagado la multa". "El dinero ya está en la Fiscalía. Yo estoy convencido de que soy inocente y de que no era residente en 2015, ellos piensan que yo sí lo era, a ver qué decide el juez", sostuvo tras el empate del Real Madrid ante el RB Leipzig alemán para avanzar a cuartos de final de la Liga de Campeones.

Tras pasar por las televisiones con derechos, Ancelotti valoró este asunto en rueda de prensa, aunque no era "el sitio más indicado". "No me afecta, ojalá se pueda resolver pronto, estoy muy tranquilo. Mi único problema es que mi equipo juegue mejor", zanjó el entrenador.

Para la Fiscalía, el técnico madridista perseguía "la opacidad de cara a la Hacienda Pública española y la ocultación del beneficiario real de los rendimientos procedentes de sus derechos de imagen, de manera que ni él mismo ni ninguna de dichas sociedades tuviesen que tributar por las cuantiosas cantidades percibidas en España o fuera de nuestro país".

Detalla que Ancelotti firmó el 1 de julio de 2013 -justo antes de ser contrato por el club blanco- un contrato privado en el que cedía sus derechos de imagen a la entidad Vapia Limited por un periodo de diez años y un precio de 25 millones de euros. Él era el apoderado y gestionaba los derechos.

Más tarde se formalizó un anexo a este acuerdo que modificaba el plazo a solo tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros.

Asimismo, el 4 de julio de 2013, y de forma "paralela" a su firma como entrenador del Real Madrid, se otorgó al acusado un contrato privado con el club en el que cedía el 50 por ciento de sus derechos de imagen a la entidad deportiva, mientras que el otro 50 por ciento lo tenía una sociedad "innominada" y "no determinada" que actuó en su nombre.

Dicha sociedad resultó ser Vapia LLP, domiciliada en Londres, y no la citada Vapia Limited, que es una sociedad constituida en Islas Vírgenes, circunstancia que no se comunicó al Real Madrid hasta un año después.

"De esta forma el acusado se valió de la sociedad Vapia LLP para que ésta se presentara formalmente ante el Real Madrid como titular de los derechos de imagen a pesar de que ni siquiera formalmente los tenía atribuidos, ya que el contrato de cesión referido de 1 de julio de 2013 era con Vapia Limited", precisa el escrito.

Ancelotti presentó sus declaraciones correspondientes al IRPF pero omitiendo "todo rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen (…) llegando de esta forma a declaraciones con cuotas negativas", con un saldo negativo de 39.575 euros en el ejercicio de 2014 y de 529.076 de 2015, cantidades que le fueron devueltas por la Agencia Tributaria en ambos casos".