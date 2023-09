El presidente del COE le pidió a su "amigo" Rubiales que presentara su dimisión: "Era un gesto coherente"

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha hablado sobre la polémica que se ha generado en torno al caso Rubiales y ha confirmado que, tras hablar varias veces con su "amigo" y expresidente de la RFEF, le recomendó que presentara su dimisión.

"Hablé con él por teléfono varias veces. Le planteé a mi amigo que tenía que hacer tres cosas: Pedir perdón, explicar lo que se ha hecho y lo siguiente, sin ninguna duda, plantear la dimisión", ha señalado.

Alejandro Blanco cree que esa decisión era "un gesto coherente" que "toda la sociedad entendería" tras el beso sin consentimiento a la futbolista Jenni Hermoso.

"Era el mejor gesto para mostrar el arrepentimiento de unas acciones y unos actos que van en contra del sentido común", ha defendido, antes de reconocer que su objetivo era el de intentar solucionar el problema, "intentando intervenir personalmente con él".

La copa del mundo

Alejandro Blanco también ha mostrado su enfado porque "estos acontecimientos" hayan "difuminado los grandes éxitos de nuestros deportistas y nuestras deportistas".

"No puede ser que un hecho aislado le quite protagonismo y nos dé una mala imagen que no merecemos. Estos éxitos me hacen defender con vehemencia las estructuras del deporte español, también las federativas", ha añadido.

Respecto a Jenni Hermoso ha reconocido que se trata de "un momento complicado para ella" y ha justificado que desde el Comité Olímpico Español "estamos al lado de ella y si nos necesita aquí estaremos para ayudarla".