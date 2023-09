Tras 10 días sin hablar, Almeida se pronuncia sobre el caso Rubiales: es lo que esperabas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el momento del beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso; en sendas imágenes de archivo.

Eran dos de las grandes figuras políticas del Partido Popular que no se daban pronunciado sobre una conducta que avergonzó e indignó a buena parte de la sociedad ya no española, sino internacional. Ambas, de especial relevancia por ser los dirigentes de la tierra de la jugadora que recibió un beso no consentido por parte del presidente de la RFEF temporalmente suspendido, Luis Rubiales, tras la final de la Copa del Mundo de Fútbol femenino. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, rompió su silencio el pasado lunes, pero el alcalde de la Villa, José Luis Martínez-Almeida, aguardó al jueves para hacerlo. Diez días más tarde.

En la línea de declaraciones posteriores de Ayuso -sus primeras palabras fueron para quejarse que no se condenaba el intento de boicot a la Vuelta o que el PSOE iniciase contactos con los independentistas de cara a una investidura-, Almeida condenó la conducta de Rubiales -quien se agarró los testículos a modo de celebración, estando al lado de la Reina y de la infanta Sofía-, pero no desaprovechó la oportunidad para cargar contra la izquierda.

Así, Almeida ha valorado que tras lo sucedido, Rubiales es "incompatible" con ostentar el mayor cargo del fútbol español. Ha cargado sin tapujos, apuntando, diez días más tarde, que "me parece absolutamente deplorable el comportamiento del presidente de la Federación en la final de fútbol, tanto los gestos que hace en el palco como el comportamiento con Jenni Hermoso". También ha asegurado el regidor madrileño que Rubiales "no reúne las condiciones necesarias para ocupar ese cargo". Todo esto antes del 'pero'.

El 'pero' (pero la izquierda...) y el consejo de Almeida al feminismo

En esa condena de la conducta de Rubiales, Almeida ha dado una 'lección de feminismo', reflexionando que al feminismo también le urge, no solo acabar con las conductas machistas, sino también con la "hipocresía de buena parte de la izquierda que no hace ningún favor al feminismo".

Así, el alcalde de Madrid ha opinado que "lo que hemos visto en la izquierda es una sobreactuación en relación a unos hechos que son lamentables pero que son incompatibles con la forma de entender el feminismo de la izquierda y que perjudica una cuestión que debería unir a toda la sociedad". No ha aclarado si lo que él mismo tachó ante de "deplorable" no era tan "deplorable" como para la serie de condenas que emergieron de formaciones de izquierda y entonces sí era una "sobreactuación".

"Hay que condenar las conductas y el comportamiento de Rubiales, pero es el mismo presidente que hizo una fiesta en Salobreña con mujeres jóvenes y este Gobierno no dijo nada", esgrimió Almeida, asegurando que "es urgente acabar con todos los comportamientos machistas pero es importante para el feminismo pero es importante acabar con la hipocresía moral".

Carga contra Yolanda Díaz: "Fácil ir a Callao a hacer el numerito"

De la misma manera, Almeida ha ejemplificado sus críticas cargando contra la vicepresidenta segunda en funciones y responsable de Sumar, Yolanda Díaz, de quien cree que está "completamente descalificada" para hablar de estos temas. A pesar de haber sido su formación la que ha presentado una de las denuncias contra Rubiales y de haber dado pasos reuniéndose con el sindicato de futbolistas FUTPro.

Almeida ha señalado que es "fácil irte a Callao a hacer el numerito", afirmando que fue a la protesta en la céntrica plaza madrileña tras "vota a favor de la ley del 'solo sí es sí'" y que no dedicó el mismo tiempo "por las más de 1.000 víctimas de agresiones sexuales".