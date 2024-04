Hace una comparación entre cómo se ve la maternidad en España y en Armenia: acaba muy sorprendida 

La creadora de contenido @soyhayani, que se dedica a hablar de maternidad y compara tanto España como Armenia, ha explicado las diferencias que hay en este sentido en ambos países.

"Cuando nace un bebé en España todo el mundo va al hospital a verlo, a tocarlo, a besarlo y ponen en esa situación a la madre de que todo el mundo lo toca. En Armenia no, no se le puede tocar ni la cara, ni las manos, ni besarlo hasta los seis meses", afirma.

Añade que en Armenia no se tocan las manos porque los bebés se llevan las manos a la boca y su carita es muy sensible. "No se dan besos cerca de la boca porque podemos transmitirles enfermedades, ya que nuestra boca tienen muchas bacterias, y los recién nacidos están expuestos a muchas bacterias", añade.

La usuaria cuenta que estando en España con su bebé de diez días pegado a él, un hombre se acercó y le preguntó si lo podía tocar, algo que rápidamente negó.

En cuanto al permiso de maternidad, también cambia: "En España ni siquiera te dan permiso los primeros seis meses, que son la lactancia y en los que se necesitan madre e hijo. No se respeta eso porque al cuarto mes tienes que volver a trabajar".

"En Armenia son dos años desde hace muchísimo tiempo. Mi madre estuvo cobrando cuatro años mientras criaba a dos hijos y se entiende que los dos primeros años mamá y bebé tienen que estar juntos", compara.

Finalmente, destaca que en su país de origen se hace una cuarentena en la que durante esos 40 días nadie va a visitarlo: "Todo el mundo respeta que acaba de nacer y solo las mujeres de la familia o las más cercanas a la madre van a ayudar, a hacer la comida, ayudar con el bebé, limpiar, etc". "Aquí en España ves a bebés recién nacidos en la calle y ahí no", finaliza.