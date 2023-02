La increíble y arriesgada propuesta a Piqué para inaugurar la Kings League en el Camp Nou

Europa Press via Getty Images

El Camp Nou vuelve a ser protagonista en la Kings League. Como ocurre en cada reunión de presidentes, Gerard Piqué desvela alguna novedad acerca del acontecimiento del próximo mes de marzo en el estadio del F.C. Barcelona.

Semanas atrás se concretaron algunos detalles respecto a las entradas, las dimensiones que tendrá el campo de juego o cómo será la llegada de los jugadores al recinto barcelonista.

En el Chup Chup de la jornada seis, el presidente de la competición filtró una propuesta que uno de los patrocinadores le ha hecho.

"Una marca que estamos a punto de cerrar me ha ofrecido llegar al Camp Nou en paracaídas, con la pelota del partido como presidente de la liga y ponerla en el centro del campo", confesó Piqué ante las sorpresa generalizada del resto de presentes.

Tras esto, muchas fueron las preguntas de los dueños de los clubes, que mostraron incredulidad y cierto temor ante la idea. "¿Pero tú has montado alguna vez en paracaídas?", le preguntó Javi, de los hermanos Buyer.

"No hay ...", le retó un Gerard Romero apoyado por Eric, el hermano de Javi. Por su parte, Gerard Piqué se mostró seguro y confiado ante esta oportunidad. "Yo no ensayo, de primeras, 'pum', como hago todo, sin practicar", fueron las palabras del ex del Barça.