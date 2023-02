El incómodo momento al que tuvo que enfrentarse The Grefg al recordarle dónde tributa

La jornada seis de la Kings League arrancó el viernes con el Chup Chup habitual de cada jornada. Como siempre, y por imposibilidad física, muchos de los presidentes se unen a la reunión de forma telemática, al no encontrarse en Barcelona o cerca.

Uno de ellos es The Grefg. El reconocidísimo streamer español y que desde hace un tiempo vive en Andorra, no pudo asistir en el día de ayer a la gala y confirmó que el domingo tampoco podrá estar presente en el sexto partido de su equipo en la competición.

Pero lo que dio que hablar fue el diálogo que mantuvo The Grefg con Spursito, quien le lanzó una pulla que provocó las carcajadas de todos, en especial de Ibai. "¿El domingo no vienes, no?", fue la pregunta del vasco. "No, estoy descansando", fue la respuesta de The Grefg.

Estas palabras del streamer no convencieron a un Spursito que le dedicó un "Sí, descansando... Estás sumando días (en Andorra)", en alusión a la obligación fiscal anual que The Grefg tiene que cumplir para justificar que no tributa impuestos en España.

Esta reacción de Spursito provocó todo tipo de risas en la bancada del centro, en especial en Ibai, que advirtió a The Grefg: "Que Spursito es andorrano, a este no se la das".

Tras estas palabras, Ibai continuó la broma, recordando que incluso hay una cuenta de Twitter que contabiliza los días que The Grefg se encuentra en España. La reacción del murciano, especialmente serio mientras tenía lugar esta conversación, generó algunos comentarios acerca de si estaba incómodo por la broma.