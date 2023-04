Adri Contreras, presidente ganador de la Kings League: "Hemos demostrado ser capaces de ganar a cualquiera"

Cuando Adri Contreras (Ibiza, 1996) recibió un mensaje privado de Gerard Piqué en Twitter, seguramente, no podía imaginar lo que ello suponía. Tras ser premiado como el mejor tiktoker deportivo del año 2021, ahora se ha convertido en el primer presidente en ganar la Kings League, la competición que dirige el exfutbolista del Barça, con su equipo, El Barrio.

Su club dio la sorpresa y él eligió el mejor momento para convertir su primer y único gol de penalti en la competición, en la final, frente a las 90.000 personas que asistieron al Camp Nou. "Quería chutarlo cuanto antes y me salió un penalti de locos", reconoce.

Ahora ha cambiado su contenido en TikTok, plataforma en la que tiene casi 4 millones de seguidores. Ha pasado de informar sobre lo que ocurría con la actualidad deportiva a hablar de lo que está viviendo en el día a día de la Kings League. "He dejado de lado el fútbol, porque no me daba la vida. No llegaba a todo", añade.

Durante la entrevista, Adri Contreras hace un repaso a cómo su vida ha cambiado en los últimos cuatro meses, algunos de los peores momentos que ha vivido, pero también de lo que esas situaciones le han hecho aprender. "Estoy forjando mi propio camino", asegura.

¿Cómo estás después de haber ganado la Kings League? Tu equipo no era de los grandes favoritos. ¿Llegaste a pensar en algún momento que había posibilidades de ganar?

Desde el primer momento. Cuando hicimos el draft, yo me acuerdo de mirarnos todos con cara de satisfacción de decir, vaya equipazo acabamos de hacer. A partir de ahí, sabíamos que iba a ser difícil. Cuando me preguntaban, el objetivo, salir campeones. Sino ni creo El Barrio. Al final, ha habido de todo en las jornadas, pero creo que en todos los partidos hemos demostrado ser capaces de ganar a cualquiera.

Empezamos siendo favoritos tras ganar 5-0, primer líder de la historia de la Kings League. Cuando nos metimos a play-off, que nos metimos por poco, octavos, me encantaba porque sabíamos que podíamos ganar a cualquier equipo y lo podríamos hacer. Estábamos todos superconfiados. El gran objetivo, cuando Piqué anunció que iba a ser en el Camp Nou, queríamos ir al play-off. Pero, claro, ganamos a Ultimate Móstoles, al primer equipo, 3-0. Pero claro, cuando nos vimos en el Camp Nou, nos dimos cuenta de que podíamos ganar. Estábamos convencidos de que podíamos hacerlo.

Y en el partido más importante, terminaste con la mala racha de los penaltis...

Por probabilidad, ya tocaba, ¿no? En ese momento me cambió el chip de todo. Siempre he sido un poco negativo y cuando vino mi madre y Pedro (Benito) al play-off, dije, 'oye, hay que confiar'. En el Camp Nou, con 90.000 personas, no me temblaron las piernas. Me temblaron más en el Cupra Arena. Estaba súper tranquilo. Quería chutarlo cuanto antes y me salió un penalti de locos.

Y luego, ¿la celebración la habías pensado?

Yo tenía pensado hacer así (hace el gesto de la celebración habitual del futbolista Memphis Depay, como se puede ver en la foto). He fallado penaltis. Todo el mundo que si pecho frío... Yo es la que tenía pensada. Pero fue marcar el penalti, una adrenalina que me hizo soltar el puño de rabia y luego cerré los ojos e instantáneamente lo hice. No estaba planeada.

Adri Contreras, presidente de El Barrio, imitando la celebración que tenía pensada. AURORA PASCUAL / HUFFPOST

¿Hemos visto que en todo momento te ha acompañado tu madre en los partidos? ¿Qué piensa ella de todo esto?

Mi madre creo que va flipando poco a poco. Se ve todos mis tiktoks y me dice 'anda, que estás en Barcelona'. Se entera de todo por mis tiktoks porque sabe que tengo muy poquito tiempo libre. Mi madre lo ha llevado con una tranquilidad pasmosa. Estaba en el Camp Nou como si estuviera en el patio del colegio. Le miraba y ella estaba en plan, 'sí, sí, está bien'. Eso me dio toda la tranquilidad y paz del mundo. De verdad, fue clave. Mi madre me dio esa tranquilidad de fallar un penalti y luego marcarlo.

Ahora, a pensar en el próximo split de la Kings League. Estamos en pleno mercado de fichajes y el gran perjudicado, de momento, ha sido El Barrio. ¿Qué te ha parecido?

Ya lo dije en su momento. En el mercado de fichajes íbamos a ser los que más íbamos a sufrir. Porque no es justo que el equipo campeón valga lo mismo que el último. Pero bueno, estas son las reglas de Piqué. Es el juego de Piqué. Quería que hubiese la mayor igualdad posible, que todos los equipos estuvieran nivelados, que en todos los partidos pueda ganar cualquiera. ¿Injusto? Puede ser, pero así es la Kings League.

Yo te reconozco, personalmente, que para nosotros es una putada. Jugadores, staff, presidente, es una putada, porque en tres meses nos hemos encariñado un montón. Ha sido un grupo muy especial, una familia, pero de cara al espectador es la hostia. Aunque también te digo que pensaba que era la hostia esto, pero, claro, ahora lo pienso y no sé hasta qué punto es positivo que al campeón puedan ventilarle el equipo entero. Vale que haya movimientos, pero todo el equipo... Al final la gente se ha encariñado con El Barrio. Cada tres meses, cambiar al equipo entero, no sé. Es lo único que me echa para atrás, pero ha sido un éxito con el primer programa del mercado.

Siempre has admirado a Gerard Piqué. ¿Cómo te llevas con él y cuál es tu percepción al conocerle personalmente?

Siempre le he admirado. Siempre me ha caído bien, decía lo que tenía que decir. Sincero, siempre ha ido de cara. Cuando me contactó me hizo mucha ilusión. Y ahora tener relación con él es la hostia. Lo que más me motiva es que se le ve muy enganchado con la Kings League. Ya, en el momento en el que se retira, tres días antes del anuncio. Ya es como, vale, van a pasar cositas. Todos los días propone algo por el grupo de los presidentes. Está muy implicado. Ver a Gerard Piqué dejarse su tiempo... Están trabajando todos los días haciendo la mejor competición y lo están consiguiendo.

Casi cuatro millones de seguidores en TikTok y congregaste a unos 40.000 espectadores en Twitch durante la final. ¿Tienes pensado volcarte un poco más en los streamings?

Yo estuve en Twitch un año. Estuve contento, pero quitaba mucho tiempo y no me rentaba. Me quitaba tiempo de hacer tiktoks y me daba más hacerlos que hacer directos en Twitch. También dejé apartado YouTube y lo reactivé durante el Mundial de Catar. Con lo de la Kings League, viendo que Twitch va tan bien, he vuelto a darle caña. Antes me rallaba si no subía 20 tiktoks al día. Ahora si subo 10 estoy contento. He cambiado el prisma y he dicho, voy a hacer Twitch. Estoy disfrutando mucho. He reducido los vídeos en TikTok por tiempo.

Has pasado de hacer noticias sobre otros a ser noticia de muchos medios. ¿Cómo llevas eso?

Es raro. Ahora hago tiktoks haciendo noticias sobre mí, sobre mis fichajes, mis resultados. Es raro y he tenido que hacer otro tipo de contenido. He dejado de lado el fútbol, porque no me daba la vida. No llegaba a todo. Me ha dado mucha rabia, pero, pensándolo en frío, soy uno de los 12 privilegiados de la Kings League. La vida de un creador de contenido son etapas, yo he pasado muchas, a la gente le gusta, que es lo importante. Hay que apostar por esto a tope.

Adri Contreras, tiktoker y presidente de El Barrio. AURORA PASCUAL / HUFFPOST

Hablabas del fútbol en España. ¿Cuál es tu opinión sobre algunas de las críticas, como, por ejemplo, las del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que hubo contra la Kings League?

Se hablaba mucho porque acababa de empezar el proyecto. Desde primeras, lo de Tebas que dijo que 'dentro de seis meses, a ver cuánto hablamos de la Kings League'. Lo veíamos y decíamos, pero tío. Si llevamos dos semanas y hemos hecho una audiencia de la hostia y se ve que va a ir a más. Después de esas declaraciones, anuncio del Camp Nou, del Kun Agüero, de Ronaldinho. Lo veíamos tan claro que iba a ir para arriba, que nos sorprendió muchísimo.

Yo sigo diciendo que es compatible ver un partido de la Kings League y un partido de LaLiga. Yo, hablando por mí y por el feedback que me da la gente cercana, es que hay mucha gente que me dice que prefiere ver la Kings League porque es un formato muy corto. Un partido se hace largo, es imposible verlo dos horas. La Kings League es diferente, si haces otra cosa te pierdes algo. Te tiene enganchado y se está viendo en la audiencia.

Tú diste un salto al vacío, yéndote del Chiringuito de Jugones para intentar formar tu carrera individual. ¿Qué diferencias notas entre lo que haces ahora y lo que hacías en los medios?

Me da mucha libertad lo que hago ahora. El estar 10 horas en una oficina era algo que, ahora lo veo, y no lo cambiaba otra vez. Al final, me gestiono yo mi vida. Lo estoy haciendo muy bien. El ser tu propio jefe mola, porque creo que estoy haciendo buen contenido. Ha sido un cambio importante. Agradezco esos dos años de Chiringuito para formarme. Si me hubiese llegado esto con 18 años hubiese sido un niñato y me hubiese quedado en el camino.

Me ha venido muy bien esa época de trabajo. Josep Pedrerol me metió el periodismo en vena. Pendiente de todo. En TikTok soy igual. Fue un máster en periodismo para mí y ahora estoy forjando mi propio camino.

En los últimos meses, has sido trending topic en varias ocasiones. Una de ellas, tras la polémica generado por una captura de WhatsApp que publicó el propio Piqué, y por la que terminaste eliminando tu cuenta de Twitter. ¿Cómo lo has llevado?

Ha habido varios episodios. La de Argentina con Messi. Me criticaron por ir con él en la final del Mundial de Catar. Yo estaba poniendo la guinda a un mes trabajo. Cumpliendo mi sueño, haciendo vídeos todos los días. Muy pocos creadores de contenido se atrevieron a hacerlo.

La única que me ha afectado fue la del famoso tuit de Piqué. Lo pasé mal. Se sacó de contexto una cosa. Si de verdad yo fuese hater del Rayo o del Betis, lo entiendo. Pero es como si marco en una pachanga entre amigos y digo 'quién es Messi'. Es una coña. El grupo es cachondeo, en un contexto privado. El cabrón de Piqué no lo hizo a malas. De hecho, a los cinco minutos le dije que lo borrase y lo borró. Fue duro porque tuve muchas amenazas, criticando a mi familia. Qué me digan lo que quieran, pero que amenacen a mi familia el Día de Reyes. Yo estaba hecho un zombie. Ahí dije, se acabó. No me van a hundir y me quité Twitter. Me ha venido muy bien para aprender.