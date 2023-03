Adri Contreras, ganador de la Kings League, deja este mensaje tras lo que le han hecho algunas marcas

Adri Contreras ha hecho historia en la Kings League. Su equipo El Barrio se ha alzado con la victoria en la primera edición de la liga que ha revolucionado el mundo del deporte y del entretenimiento.

Contra todo pronóstico, su equipo quedó octavo en la temporada regular, el equipo del tiktoker se llevó el gato al agua tras derrotar a Ultimate Móstoles, el equipo de DjMariio y campeón de la liga regular, a Saiyans, el equipo de Grefg y a Aniquiladores, de Juan Guarnizo, en la final.

Una final que se disputó en el Camp Nou ante más de 90.000 personas dejando claro que esta competición ha venido para quedarse.

Ahora, Contreras ha aprovechado el éxito para mandar algún que otro recado. El primero de ellos ha sido a algunas marcas que no han querido patrocinar a su equipo: "Si hay alguna marca que me rechazó, que rechazó al Barrio, porque ha habido unas cuantas que cuando estábamos a puntito de cerrar patrocinador rechazó al Barrio. Que os den por el culo".

Y ha añadido: "Ahora venís. Y ya os digo, como no sea una marca que me valore y me respete me marco un segundo split otra vez sin patrocinador y me la pela una barbaridad. Si tengo que pagar todo de mi bolsillo lo pago pero ahora me voy a hacer respetar y me voy a hacer valorar".

"Si una marca quiere ser sponsor oficial del equipo campeón a pagar", ha finalizado haciendo el gesto con la mano.