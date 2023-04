El Kun Agüero muestra su enfado con la Kings League y Gerard Piqué durante el mercado de fichajes

Tras una semana de sequía, la Kings League volvió y lo hizo a lo grande. En un Cupra Arena vestido de gala y con una estética casi mística, se daban cita todos los presidentes de la liga junto Gerard Piqué, Oriol Querol y gran parte de los jugadores en la grada.

El objetivo era claro: componer el mejor equipo de cara al segundo split de la competición en la noche en la que se inauguraba el mercado de fichajes y con ello el baile de jugadores entre equipos.

Los 'clausulazos' y los tratos entre unos y otros son una de las bazas que más juego y diversión van a dar hasta que se inicie de nuevo la competición y todos los presidentes esperaban ansiosos por conocer los precios de los jugadores de otros equipos.

Pero uno de los factores que puede romper la dinámica de estos 'clausulazos' son los acuerdos previos entre presidentes para intercambiar jugadores. Esto provocó un episodio polémico durante la noche, con protagonismo para el Kun Agüero.

El argentino y dueño de Kunisports se mostró muy contrario con las prácticas de 'apalabrar' un intercambio de jugadores y 'adulterar' la competición. Esto provocó un enfado en Agüero, que trasladó a Piqué.tenía un fichaje apalabrado con un presidente de otro equipo y al enterarse de que el pacto podría verse afectado por otro tipo de 'ofertas', se mostró muy enfadado y trasladó su malestar a un Piqué que intentó tranquilizarlo.

"Me parece que las cláusulas de Jacobo y Feliu son clausulas fuera de mercado -ambos con un precio de un millón de euros- y me acabo de enterar de que hubo un contrato por detrás y eso no se puede hacer. Si no, yo también empiezo a hacer contratos para que el jugador no se vaya", argumentó el ex del City.

"Que pongan un millón es ridículo. Esto es un juego y hay que divertirse y entonces empezamos a hacer cosas extrañas y nos excedemos de los límites. Si hay algo cerrado por detrás, claramente...", insistió el Kun a Piqué.

Mientras tanto, Piqué buscaba calmar los ánimos: "Nosotros desde la liga intentamos que no pasen este tipo de cosas y por eso hemos hecho que durante una hora se puedan hacer 'clausulazos'".

"Vale, intentaré hablar con un jugador y ofrecerle un trato por detrás", afirmó un Kun que poco a poco fue restándole importancia. "Voy a ver qué puedo ofrecerle: una cena con Messi, le voy a decir que va a jugar con Roberto Carlos, contigo...", concluyó el Kun entre risas.