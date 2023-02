Gemita entra a lo grande en la Queens League con un buen recado a The Grefg

La Queens League comenzó a rodar este viernes en el Cupra Arena después del éxito cosechado por la Kings League desde principio de enero. La idea de este torneo es dar visibilidad también al deporte femenino de este espectáculo deportivo.

Y la primera gala de la Queens League estuvo marcada por la presentación de las presidencias de los equipos participantes. Hubo equipos que mantuvieron a sus presidentes del equipo masculino como Rivers, Spursito, Xbuyer o The Grefg. Fue este último streamer el protagonista del salseo de la noche cuando Ibai presentó a la presidenta de Porcina FC.

Y es que Ibai cedió la confianza de su equipo femenino en Gemita, la expareja sentimental de TheGrefg. El streamer desconocía el fichaje y su cara fue de asombro al ver entrar a la streamer de Valencia.

Gemita entró fuerte y nada más llegar soltó una frase que dejó descolocado a The Grefg: "La intención es ganar y hay demostrar que The Grefg no siempre gana". La frase fue celebrada por todos los presidentes presentes en la gala.