La petición más "surrealista" de una fan a The Grefg en el Camp Nou: "Será un placer"

The Grefg en el Camp Nou

El pasado domingo y con motivo de la celebración de la Final Four de la Kings League, la mayoría de los presidentes de la competición acudieron al Camp Nou para ser partícipes del espectáculo que durante toda la tarde iba a acontecer en el feudo barcelonista.

Uno de ellos fue The Grefg, que además tenía a su equipo en las semifinales del torneo, quien recibió una propuesta bastante comprometida por parte de una fan que se encontraba trabajando como reporteras para el programa de humor catalán Alguna pregunta més?

La petición de la chica fue si el streamer podía firmarle "el culo". "Necesito pedirte una cosa loca, ¿me puedes firmar el culo?", fue la pregunta de la periodista. The Grefg, creyendo que lo había entendido le pidió que le repitiera y finalmente accedió: "Hombre, sería un placer".

Cuando la reportera se bajó el pantalón, The Grefg quedó bastante sorprendido: "Te he dicho que sí porque pensaba que era coña" y sin terminar de creerse lo que estaba ocurriendo pidió un favor al resto de personas que se encontraban cerca: "Chicos, raros este momento. No subáis TikTok de esto por favor".

Tras realizar la firma, fue preguntado por la periodista si era lo más surrealista que había hecho nunca y el presidente de Saiyans respondió que sí, todavía asimilando el momento que le había tocado vivir.

El vídeo ha sido publicado en TikTok por la cuenta del programa y ya cuenta con 40.000 'me gusta' y más de 400.000 reproducciones en menos de tres horas.