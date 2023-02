Ricardinho - Ibai, una relación 'rota': "Me has decepcionado muchísimo, prepárate..."

Si algo hay asegurado en la Kings League son los rumores, los posibles fichajes y las entradas y salidas de unos y otros jugadores, en definitiva, el espectáculo. Pero este, en ocasiones va a acompañado de traiciones.

Uno de estos casos ha sido el de Ricardinho. El exjugador de Movistar Inter y uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol sala se mostró muy crítico con Ibai Llanos, dueño de Porcinos F.C.

El reconocidísimo streamer ha "dejado tirado" a Ricardinho según comenta en uno de sus directos y que ha sido compartido en TikTok por el usuario @simesiguescorriendo y que ya cuenta con 100 mil reproducciones.

En el clip puede verse a un Ricardinho, visiblemente contrariado con Ibai y que no se mordió la lengua a la hora de realizar sus críticas al socio de Piqué. "Estuve a puntito de jugar con Porcinos. Fue el equipo que más cerca estuvo de ficharme pero me han fallado. Me dieron la palabra y luego 'ciao", comentó el portugués.

Además, se mostró más abierto que nunca a la posibilidad de participar en la competición con un deseo claro: "Ojalá por el equipo que fiche pueda jugar contra Porcinos, lo digo de corazón. Voy a jugar como si estuviera jugando en la final de Champions, os aviso", apuntó Ricardinho.

Estas palabras 'amenazantes' deportivamente contra el equipo de Ibai fueron completadas con una advertencia aún más seria directa al presidente del equipo: "Solo te digo una cosa: prepárate Ibai".

Junto a esto, finalizó el tema respondiendo algunas cuestiones que le hicieron sus seguidores desde el chat y quienes le preguntaba si se sentía dolido o defraudado, dejando una incógnita en el aire y ahora sí, mordiéndose la lengua: "Me ha defraudado muchísimo porque... es que no puedo decir muchas cosas pero uf..."