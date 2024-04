Laporta amenaza con pedir la repetición del Clásico por el gol fantasma de Lamine Yamal

Ha tardado horas en salir. Joan Laporta, presidente del F.C. Barcelona, ha amenazado, en un vídeo grabado con urgencia este lunes por la mañana, con llegar a pedir la repetición del Clásico por la polémica del gol fantasma de Lamine Yamal no concedido

El partido, disputado en el Santiago Bernabéu, finalizó con la victoria del Real Madrid por 3-2 con un postrer gol de Bellingham que vale medio título de Liga. Sin embargo, en 'Can Barça' no dan por bueno el resultado y vuelven a las dudas por el no gol del extremo barcelonista, entre polémicas de todo tipo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Como club queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y por ello el Barcelona requerirá de inmediato al CTA y a la RFEF la totalidad de imágenes y audios", explica el presidente culé.

"Si una vez analizada esta documentación el club entiende que se produjo un error tomaremos todas las medidas para revertir la situación sin descartar las medidas judiciales", prosigue.

Pero más allá de la posible vía legal, avisa de que "de confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error".

El no gol de Yamal no es el único foco de protesta del Barcelona, que se queda virtualmente sin opciones en LaLiga y de camino a un año en blanco. Laporta subraya que "también estamos en desacuerdo con diversas acciones que se produjeron en el transcurso del partido y que, pudiendo ser consultadas en el VAR, no se dio esta herramienta por parte del árbitro incomprensiblemente".

El mensaje de Laporta, difundido a primera hora de la tarde por los medios oficiales del club culé ha generado un aluvión inmediato de reacciones. Adelantándose a ello, Joan Laporta se defendía al alegar que "esta posición del club no es ni gratuita ni ventajosa, sino una acción que debemos ejercitar ante la situación que vivimos de indefensión".

También "por haber sufrido esta temporada numerosas decisiones y errores en el terreno de juego que nos han perjudicado y otras que han beneficiado a nuestro rival y que sumadas ambas, muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla clasificatoria de la Liga" remataba el presidente del F.C. Barcelona.