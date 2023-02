Maldini confiesa a Gerard Romero por qué no va a ver ningún partido de la Kings League

Una de las caras más reconocidas del mundo del fútbol ha querido mostrar su opinión acerca de la competición de Gerard Piqué. Julio Maldonado 'Maldini', toda una eminencia para muchos en cuanto a fútbol internacional se refiere, estuvo en directo en el canal de Twitch de Gerard Romero, donde compartieron todo tipo de reflexiones, incluido el tema del momento: La Kings League.

El periodista catalán, y dueño de uno de los equipos de la competición, Jijantes F.C., le preguntó a Maldini si había visto algún partido en lo que va de competición y qué opinión le merece este nuevo 'experimento' del ex del Barça.

Maldini, sin pelos en la lengua, confesó que no había visto ningún duelo hasta la fecha, y que no cree que vaya a poder hacerlo en adelante. La respuesta, no sorprendió a Romero, que se lo tomó con humor.

"Sé que tú tienes un equipo pero no he podido ver ningún partido. Que no suene como un desprecio ni mucho menos; es que no me da la vida", se justificó el comentarista de Movistar.

"Ten en cuenta que hay muchísimo fútbol. Por ejemplo, no puedo verme un partido de la Kings League y no ver el partido del Milan, es mi trabajo", argumentó Maldini ante la aprobación de Gerard Romero.

"Te ves antes un partido de Islas Feroe que uno de la Kings League", le contestó Romero tirando de humor, aludiendo a los continuos memes que rodean a Maldini acerca de que su obsesión con el fútbol y verse todos los partidos posibles.

Finalmente, en un tono más serio, el Julio Maldonado analizó la King's League desde un prisma periodístico: "Cuando ves un partido sabes que va a ser mucho peor que un partido profesional de Primera División. La motivación de la gente para veros sois vosotros: 'A ver qué hace el equipo de Gerard contra el de Ibai...", concluyó el periodista.