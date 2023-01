La misteriosa desaparición de una de las perlas de LaLiga tras ser fichado por la Kings League

El 'circo' de la Kings League continúa marcando tendencia después de tres jornadas. Miles de personas siguen la actualidad de la competición organizada por Ibai y Piqué como si se tratara de La Liga Santander, la NBA o la F1.

Las novedades de cada semana, fichajes top de cada equipo y un sinfín de alicientes, están haciendo que la liga tenga un seguimiento al alcance de muy pocos espectáculos en el mundo del streaming.

Esto ha provocado que grandes nombres de nuestro fútbol como Tamudo, Sergio García, Ricardo, Chicharito y muchos más exjugadores de élite, se hayan sumado al proyecto como principales atractivos para el público general.

Pese a ello, hay algunos nombres que sonaron y continúan haciéndolo, pero por diversos motivos no están o no se han presentado de momento a ningún partido.

Algunos de ellos se anunciaron como fichajes confirmados, aunque no hayan hecho acto de presencia, algo que no ha pasado inadvertido para los seguidores de la Kings League, que se preguntan en qué punto estará el fichaje o si finalmente participará o no en la competición.

El caso más sonado y que ha levantado mayor revuelo durante las últimas semanas es el del exjugador del Barça, Bojan Krkic. El que fuera una de las mayores promesas de nuestro fútbol en el año 2008-09, a los 18 años con Guardiola, llegó a un acuerdo para participar en la Kings League.

De hecho, Gerard Romero anunció su incorporación a Jijantes en noviembre durante una conexión en directo en su canal de Twitch, en la que compartió una charla breve y distendida con Bojan.

El jugador catalán, que en aquel momento le dio su palabra al streamer culé, le recordó que hasta el 31 de diciembre tenía contrato en vigor con su equipo, el Vissel Kobe de Japón, donde también juega Andrés Iniesta.

Con la finalización del contrato, el futbolista quedó libre el uno de enero, por lo que podría haberse incorporado desde ese mismo día al equipo de Gerard Romero, algo que, pasados 18 días no ha ocurrido.

Por todos estos motivos, los más fieles a la Kings League se realizan la pregunta del millón: ¿terminará jugando Bojan Krkic con Jijantes antes de que acabe la temporada o se decantará por otro equipo?