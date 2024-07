¿Qué comen los deportistas en un día de competición? 8 olímpicos desvelan su menú

Los Juegos Olímpicos, se dice, son todos los días. El resultado de un trabajo de cuatro años (esta vez sólo tres) en los que los deportistas de cualquier disciplina cuidan cada detalle, como los aspectos técnicos, físicos y mentales. El objetivo, mejorar cada milésima de segundo, cada milímetro o cada miligramo.

Por ello, cada vez se conoce y se profesionaliza más todos los aspectos que rodean a los deportistas... y uno de los más importantes es el de la alimentación. ¿Qué comen las principales estrellas? ¿Tienen caprichos gastronómicos? ¿Algún menú especial? ¿Solo comen hidratos y proteínas?

Desde El HuffPost hemos querido responder a estas preguntas y, para ellos, hemos consultado a seis atletas y a dos entrenadores de varias disciplinas por sus menús olímpicos. Y sí, aunque los hidratos y las proteínas son un denominador común en sus respuestas, también nos confiesan algunos de sus secretos gastronómicos.

Maialen Chourraut (piragüismo) está ante sus quintos Juegos Olímpicos. Fue bronce en Londres, oro en Río de Janeiro y palta en Tokio: "Te diría que nada especial, algo saludable. Soy muy rutinaria y no hago nada diferente. De hecho en competición se me cierra bastante el estómago".

Sara Andrés (atleta paralímpica), ante sus terceros Juegos. Fue diploma en Río 2016 y Tokio 2020: "Por la mañana un porridge de leche con avena y plátano, hidratos de carbono en forma de pasta o arroz y luego un plátano o un dátil para que me suba el azúcar antes de competir y esté más a tope".

Sergio Scariolo (entrenador de la selección española de baloncesto masculino), en sus cuartos Juegos. Fue plata en Londres 2012: "Básicamente siempre como lo que se ofrece al equipo. Casi siempre es ensalada y fruta, no voy mucho más allá. Los deportistas consumen hidratos porque los necesitan. A mí me gustaría comer un poco más de postres, pero me tengo que limitar un poco".

"No soy un gran devorador de carne, el pescado sí que me gusta, pero intento no pasarme. Cuando ves un buffet tan grande la tentación existe y aunque sean todas comidas sanas de deportistas es mejor cuidar la salud y la línea".

Joel Plata (gimnasta), segundos Juegos tras Tokio 2020: "Intento desayunar lo mismo que hago en el día a día, variar mis hábitos lo mínimo posible y desayuno lo mismo que haría para un test aquí en casa. No se puede cambiar la rutina, yo siempre desayuno un sándwich, un zumo, un café y una pieza de fruta".

Teresa Portela (piragüismo), sextos Juegos Olímpicos: "Ese día la clave es no hacer ningún experimento y comer lo de siempre. Necesitas sentirte fuerte pero ligera. Me gusta desayunar huevos revueltos o copos de avena, alguna fruta. A media mañana si queda tiempo, tomar algún plátano o dátil".

Adrián Ben (atleta 800 metros), ante sus segundos Juegos. Diploma en Tokio 2020: "Lo normal, es importantísimo no hacer grandes cambios el día que compites. Desayuno mis tostadas de jamón con un vaso de leche o un café y alguna tortita de miel o productos como barritas que te permiten meter algo más de hidratos y sales de recuperación.

Para comer me gusta que haya buena carga de hidratos con pasta o arroz y algo de proteína, pescado, pollo o carne roja, aunque si tengo que competir más tarde suelo escoger pollo. Luego para cenar sí tomo carne roja o un buen pescado complementado con magnesio, omega tres, etc".

Adriana Cerezo (taekwondista), ante sus segundos Juegos. Fue plata en Tokio 2020: "Tostadas y algo de yogur con fruta para desayunar. Pasta comemos bastante, carne también y siempre que se puede pizza. Además, si gano medalla, mi abuela tiene que hacer una tortilla de patata. Mi familia ha cogido un apartamento y lo primero que haré será ir a comer al día siguiente la tortilla de patata de la abuela".

Miguel Ángel Herranz (entrenador selección masculina de taekwondo): "Cada categoría es muy diferente, pero es muy importante dar el peso de forma muy ajustada. Si vas a -58 kilos sueles estar en 57'800, no regalas un kilo porque sí. Luego vas a necesitar hidratarte mucho para el día del campeonato, estar en esos 2-3 kilos de más para entrar en el 5% de margen legal si te miden en el pesaje aleatorio que aplican al 25% de los participantes en la competición. Te puede tocar o no, pero si te toca y has cogido más peso de lo permitido, estás eliminado.

Ese día los taekwondistas toman geles, bebidas energéticas y en función de los gustos, carbohidratos de combustión rapida. Si van avanzando rondas y llegan, por ejemplo, a las finales, que son ya a la noche, lo normal es no comer mucho, te diría un poco de pasta con carne o arroz, pero algo ligero, porque ese día la mayoría prefieren no sentirse muy hinchados. A lo largo del día lo que sí toman más son barritas y fruta".